З'явилося відео з закладником "бомби" в торговому центрі Києва

З'явилося відео з закладником "бомби" в кафе на території ТРЦ "Даринок". Точніше, салютної установки, яка почала вистрілювати з залишеної відвідувачем сумки після обіду, 20 липня.

На відео, на жаль, складно роздивитися обличчя "закладника". Але видно, що це молодий худорлявий хлопець з бородою, волосся темне. На очі він насунув темну кепку, одягнений у синю кофту з капюшоном і вузькі темні штани.

Хлопець деякий час возився з великою сумкою, потім підсунув її під столик і стрімко пішов.

Нині молодого чоловіка розшукує поліція. Слідчі Деснянського управління поліції столиці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК.

Закладник "бомби" в ТРЦ "Даринок" (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що після обіду 20 липня, в кафе Burger Sushi Point на першому поверсі торгового центру "Даринок" поруч з метро "Лісова" стався вибух. Пізніше виявилося, що це була салютна установка. А в мережі з'явилося відео, як феєрверки літають і вибухають всередині приміщення.

В поліції попередньо встановили, що салютна установка вибухнула в залишеній невідомим відвідувачем сумці.

"Вибух" наробив переполоху на території ТЦ. На місці працювала поліція, вибухотехніки та кінологи.

Раніше ми писали, що біля входу в метро Києва прогримів вибух. З'явилося відео 18+ та подробиці НП.