З'явилося відео з закладником "бомби" в торговому центрі Києва

Вибух у ТЦ "Даринок" в Києві (колаж: РБК-Україна)

У мережі показали "підривника", який влаштував салютне шоу в кафе торгового центру "Даринок" в Києві

З'явилося відео з закладником "бомби" в кафе на території ТРЦ "Даринок". Точніше, салютної установки, яка почала вистрілювати з залишеної відвідувачем сумки після обіду, 20 липня.

На відео, на жаль, складно роздивитися обличчя "закладника". Але видно, що це молодий худорлявий хлопець з бородою, волосся темне. На очі він насунув темну кепку, одягнений у синю кофту з капюшоном і вузькі темні штани.

Хлопець деякий час возився з великою сумкою, потім підсунув її під столик і стрімко пішов.

Нині молодого чоловіка розшукує поліція. Слідчі Деснянського управління поліції столиці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК.

Увага! #Розшук! На щастя, виявилось, що на Біломорській стався не вибух, а просто чийсь невдалий піротехнічний жарт. Також, на щастя, ніхто не постраждав. Мало вірогідно, альо може хтось впізнає жартівника? Про цю подію раніше: • https://kyivoperativ.info/other/pravooxoronci-vstanovlyuyut-obstavini-vibuxu-nevidomogo-predmeta-v-stolichnomu-kafe/ • https://kyivoperativ.info/other/spravzhnye-pirotexnichne-shou-xtos-vlashtuv-pryamo-u-market-molli-shho-na-darinku-svyato-nablizhayetsya/ Опубліковано Київ Оперативний Понеділок, 20 липня 2020 р.

Закладник "бомби" в ТРЦ "Даринок" (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що після обіду 20 липня, в кафе Burger Sushi Point на першому поверсі торгового центру "Даринок" поруч з метро "Лісова" стався вибух. Пізніше виявилося, що це була салютна установка. А в мережі з'явилося відео, як феєрверки літають і вибухають всередині приміщення.

В поліції попередньо встановили, що салютна установка вибухнула в залишеній невідомим відвідувачем сумці.

"Вибух" наробив переполоху на території ТЦ. На місці працювала поліція, вибухотехніки та кінологи.

Раніше ми писали, що біля входу в метро Києва прогримів вибух. З'явилося відео 18+ та подробиці НП.