З'явилося відео, як закарпатці пруть тюки з цигарками до Румунії сніговими Карпатами: такого ви ще не бачили

Відео було знято вчора, 12 грудня. Його Віталію анонімно надав один з таких контрабандистів і розповів, що за один такий "рейс" можна заробити 100-150 євро.

Контрабандисти йдуть через гору Менчул до Румунії. Там товар залишають в обумовленому місці і повертаються назад таким же шляхом. За тиждень вони можуть зробити таких 3-4 ходки.

Все залежить від погодних умов і фізичної витривалості людини. Зазвичай один контрабандист бере два таких ящика набитих цигарками, як на відео. Хто сильніше, той може взяти відразу три ящики.