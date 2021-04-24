З'явилося відео вбивства Анара Мамедова у Дніпрі: стріляли в авто з дитиною

У центрі Дніпра кілер застрелив чоловіка у позашляховику Toyota Land Cruiser, після чого зник. Момент нападу і стрілянини 24 квітня на Соборній площі потрапили на камеру відеоспостереження.

Після того як невідомий чоловік відрив вогонь, водій авто, в якому разом з ним була також дитина, вибіг з позашляховика і впав на трамвайні рейки. Стрілок в масці підбіг ближче і зробив ще кілька пострілів.

НП сталася в районі Соборної площі недалеко від ресторану"Артист".

Чоловік помер від отриманих ран вже в кареті "швидкої допомоги". Загиблого звуть Анар Мамедов (1978 року народження).

У Дніпрі 24 квітня кілер розстріляв чоловіка Анара Мамедова (фото: dnepr.strana.ua)

Як стало відомо, хлопчик, який їхав з чоловіком в машині, не постраждав.

Відео зухвалого вбивства можна подивитися за цим посиланням.

У Дніпрі кілер обстріляв авто і вбив чоловіка (фото: dp.npu.gov.ua)

Стало відомо, що дитина, яка перебувала в машині, бачила розстріл свого батька. Як розповіли свідки, у малого руки в крові, передає Dnepr.info.

Хлопчика завели в ресторан, і на місце трагедії викликали його матір.

За фактом вбивства правоохоронці ведуть розслідування. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

У Дніпрі ввели поліцейську спецоперацію.

У Дніпрі кілер застрелив чоловіка 24 квітня серед білого дня (фото: dnepr.info

За непідтвердженою інформацією з преси, Анар Мамедов разом зі своїм братом Рамізом міг керувати криворізької організованим злочинним угрупованням "Мамедовські", яка займається оптовими поставками наркотиків по всій Дніпропетровській області.

Як пишуть "Вести", нещодавно невідомі спалили кафе Мамедових, а перед цим також і авто одного з братів.