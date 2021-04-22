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Пасажири літака на Хургаду влаштували свинюшник в салоні: українців розізлило відео

Автор: Володимир Костирін

У мережі розповіли про неналежну поведінку пасажирів у літаку рейсом з Харкова в курортне єгипетське місто Хургада, які залишили після себе на борту купу сміття на підлозі та кріслах.

Відповідне відео опубліковане на Facebook-сторінці "Харків 1654".

На кадрах видно пляшки, розкидані обгортки та упаковки для продуктів, використані серветки, пакети та інше.

Повідомляється, що стюардеси чотири рази за чотири години польоту 21 квітня просили українців, які "відзначилися", передати їм сміття, щоб винести та прибрати в салоні.

"Я просто в шоці від наших земляків. На борту літака Харків - Хургада 21.04.21 летіли свині, які просто кидали сміття на підлогу... Просто жесть, немає слів і дуже соромно!"- йдеться в публікації.

Ролик про справжній свинарник, на який деякі "акуратні" громадяни перетворили борт літака, зняв пасажир рейсу Артем Приходько.

Відео: пасажири авіарейсу в Єгипет залишили після себе на борту купу сміття

Така ситуація обурила користувачів мережі, які в коментарях різко негативно висловлюються про дії нечистоплотних пасажирів, нагороджують їх невтішними епітетами, і вказують, що, як мінімум, "героїв" рейсу можуть надалі не брати на борт літака.

  • Бухі напевно були
  • Боги були на відпочинку
  • Який жах!
  • Не допускати саме цих пасажирів на борт авіакомпанії. Нехай наступного разу пошукають іншого перевізника. Позорисько голодуюче! А потім єгиптяни в шоці від таких туристів.
  • Бидло бидлом
  • Капець, я як сіла в літак, так і очі відкрила, коли посадку оголосили, мене в літаку ніби й не було...

Раніше повідомлялося, що пасажири поїзда Інтерсіті" залишили після себе у вагоні цілі гори сміття, і в мережі з'явилося фото такого свинарника.

Нагадаємо, минулої осені в "Борисполі" дівчина прогулялася по крилу літака та побовтала ніжками, а витівку пасажирки зняли на відео.

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