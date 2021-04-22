Пасажири літака на Хургаду влаштували свинюшник в салоні: українців розізлило відео

У мережі розповіли про неналежну поведінку пасажирів у літаку рейсом з Харкова в курортне єгипетське місто Хургада, які залишили після себе на борту купу сміття на підлозі та кріслах.

На кадрах видно пляшки, розкидані обгортки та упаковки для продуктів, використані серветки, пакети та інше.

Повідомляється, що стюардеси чотири рази за чотири години польоту 21 квітня просили українців, які "відзначилися", передати їм сміття, щоб винести та прибрати в салоні.

"Я просто в шоці від наших земляків. На борту літака Харків - Хургада 21.04.21 летіли свині, які просто кидали сміття на підлогу... Просто жесть, немає слів і дуже соромно!"- йдеться в публікації.

Ролик про справжній свинарник, на який деякі "акуратні" громадяни перетворили борт літака, зняв пасажир рейсу Артем Приходько.

Відео: пасажири авіарейсу в Єгипет залишили після себе на борту купу сміття

Така ситуація обурила користувачів мережі, які в коментарях різко негативно висловлюються про дії нечистоплотних пасажирів, нагороджують їх невтішними епітетами, і вказують, що, як мінімум, "героїв" рейсу можуть надалі не брати на борт літака.