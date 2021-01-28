З'явилося відео, як будують метро на Виноградар

Будівництво метро на Виноградар (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Метро на Виноградар повинні відкрити в грудні 2021 року. Будівництво двох нових станцій - "Мостицька" і "Проспект Правди" - триває попри карантин.

Прохідницький щит "Галина" перетнув позначку 600 метрів у напрямку станції метро "Сирець". Це видно на відео, яке опублікувало інформаційне агентство ASPI на своїй сторінці в YouTube.

Будівництво метро на Виноградар (відео: YouTube)

Нагадаємо, на Виноградар планують побудувати чотири станції від кінцевої "Сирець". Крім "Мостицької" і "Проспекту Правди" гілку хочуть продовжити станціями "Виноградар", "Вулиця Маршала Гречка", а також електродепо.

Цікаво, що оформлення нових станцій буде з "родзинкою". Так, на "Мостицькій" на даху планують зробити газон, а на "Проспекті Правди" хочуть встановити жовті металеві панелі, а також скляні панелі. Подібне вперше буде застосовуватися в київському метро.

Станцію "Виноградар" планують прикрасити незвичайними світильниками, а на "Вулиці Маршала Гречка" зробити рельєфну стелю.

Ми також писали про те, що в Київському метрополітені запровадили нововведення, яке повинно полегшити пересування гостей та мешканців столиці в підземці. Вагони поїздів переробили і тепер у них є вертикальні поручні.

Варто зазначити, що більшість користувачів мережі радісно сприйняли цю новину.