ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

З'явилося відео, як будують метро на Виноградар

Київ, Четвер 28 січня 2021 07:02
З'явилося відео, як будують метро на Виноградар
Будівництво метро на Виноградар (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Метро на Виноградар повинні відкрити в грудні 2021 року. Будівництво двох нових станцій - "Мостицька" і "Проспект Правди" - триває попри карантин.

Прохідницький щит "Галина" перетнув позначку 600 метрів у напрямку станції метро "Сирець". Це видно на відео, яке опублікувало інформаційне агентство ASPI на своїй сторінці в YouTube.

Будівництво метро на Виноградар (відео: YouTube)

Нагадаємо, на Виноградар планують побудувати чотири станції від кінцевої "Сирець". Крім "Мостицької" і "Проспекту Правди" гілку хочуть продовжити станціями "Виноградар", "Вулиця Маршала Гречка", а також електродепо.

Цікаво, що оформлення нових станцій буде з "родзинкою". Так, на "Мостицькій" на даху планують зробити газон, а на "Проспекті Правди" хочуть встановити жовті металеві панелі, а також скляні панелі. Подібне вперше буде застосовуватися в київському метро.

Станцію "Виноградар" планують прикрасити незвичайними світильниками, а на "Вулиці Маршала Гречка" зробити рельєфну стелю.

Ми також писали про те, що в Київському метрополітені запровадили нововведення, яке повинно полегшити пересування гостей та мешканців столиці в підземці. Вагони поїздів переробили і тепер у них є вертикальні поручні.

Варто зазначити, що більшість користувачів мережі радісно сприйняли цю новину.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Київметро

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся