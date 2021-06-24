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З'явилося відео реакції українських футболістів на прохід в плей-офф: "Спасибі, Швеція!"

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Бухарест, Четвер 24 червня 2021 15:19
З'явилося відео реакції українських футболістів на прохід в плей-офф: "Спасибі, Швеція!" Колаж РБК-Україна: українські футболісти емоційно відреагували на прохід в плей-офф Євро 2020
Автор: Роман Мирончук

Євро 2020 для України не закінчується завдяки результативним іграм Іспанії та Швеції. Футболісти збірної України емоційно відреагували на те, що вони вийшли в 1/8 фіналу з третього місця групи С.

Це видно на відео, яке опублікувала Українська асоціація футболу на своєму YouTube-каналі.

Щоб вийти з групи нашу збірну влаштовувала ситуація, при якій Швеція не програє Польщі, а Іспанія і Словаччина не зіграють внічию. В результаті Швеція виграла у Польщі 3:2, а Іспанія розгромила Словенію з рахунком 5:0.

Українські футболісти разом з тренерами і персоналом дивилися ці матчі в холі готелю в Бухаресті (Румунія), де знаходиться табір команди.

Після того як шведи забили переможний гол на 4-й компенсованій хвилині, українська делегація почала радіти і кричати. У цей момент стало зрозуміло, що українці проходять далі.

"Спасибі Швеція, їдемо в Глазго грати зі Швецією!", - сказав на відео прес-аташе збірної України Олександр Гливинський.

Олександр Зінченко голосно закричав "Vamos!". На іспанському це означає "Вперед!". Українці також з посмішкою на обличчях вітали один одного.

Користувачі мережі дуже сподіваються, що збірна не підведе, оскільки отримала такий шанс.

Українські футболісти емоційно відреагували на прохід в плей-офф Євро 2020 (відео: YouTube)

Коли наступна гра

Україна зіграє в 1/8 фіналу Євро 2020 зі збірною Швеції. Поєдинок відбудеться 29 червня в Глазго (Великобританія, Шотландія) на "Хемпден Парку". Початок матчу о 22:00.

Нагадаємо, букмекери прогнозували, що Україна вийде в плей-офф.

Ми також писали про те, що на Євро 2020 тварини пророкують результати матчів.

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