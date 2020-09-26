З'явилося відео останніх секунд польоту Ан-26 перед катастрофою

Останні секунди польоту військового літака Ан-26, що зазнав аварії в Чугуєві 25 вересня, показали на відео. На кадрах видно, як борт різко пішов вправо, після чого пролунав вибух.

Кадри польоту, що перервався, розмістив у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Відео знято здалеку на одну з камер, встановлених на висотній будівлі в Чугуєві.

"Це відео має допомогти слідчим та експертам встановити, що ж сталося після того, як командир корабля повідомив про відмову лівого двигуна і приготувався до посадки на правому. Вічна пам'ять трагічно загиблим Захисникам України!" - написав Геращенко.

Останній політ Ан-26 в Чугуєві (відео: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Замміністра також показав фото загиблих.

Фото загиблих під Харковом курсантів (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Нагадаємо, що авіакатастрофа в Чугуєві Харківської області сталася ввечері, 25 вересня. Військовий літак Ан-26 з 27 людьми на борту зазнав аварії. 25 з них загинули на місці, один - помер у лікарні наступного дня, ще одному надають допомогу. Більшість із загиблих - курсанти 3 і 4 року навчання Харківського університету Повітряних сил Збройних сил України.

Пізніше з'ясувалося, що літак з 20 курсантами на борту здійснював плановий тренувальний політ. О 20:38 командир повідомив про падіння оборотів лівого двигуна, диспетчер дав команду продовжити політ і заходити на посадку, о 20:45 відбулося зіткнення літака з поверхнею землі.