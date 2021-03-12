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З'явилося відео про "понаїхавших" росіян на південь України у 18 столітті

Новость на русском → П'ятниця 12 березня 2021 18:01
З'явилося відео про "понаїхавших" росіян на південь України у 18 столітті У мережі розповіли цікаві факти про південь України (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У мережі показали на відео окупацію українських земель Російською імперією в 18 столітті. Тоді на півдні нашої країни змінювалися назви міст і переписувалася історія. Сучасна Росія використовує цю міфологію для виправдання своєї агресії проти України.

Відео представлено Українським інститутом національної пам'яті та опубліковано на сторінці Facebook.

"А ви знали, що міста Нікополь, Овідіополь, Маріуполь, Одеса і ще багато південних міст України мали зовсім інші назви до приходу на ці землі Російської імперії? Російська імперія створила потужний міфологічний наратив про власну колонізації Північного Причорномор'я, свідомо ігноруючи факти про цю країну. Сучасна Росія використовує цю міфологію для виправдання власної агресії проти України", - сказано в описі відео.

Зазначимо, що в той же час сьогодні влада сучасної Росії висловлює претензії на південні та східні області України і виправдовує свою агресію, обґрунтовуючи це саме концепцією Новоросії, як істинно російської території.

Російська імперія колонізувала українські землі

Як ми раніше писали, Кулеба заявив про загрозливий нарощування Росією ядерного потенціалу в Криму.

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