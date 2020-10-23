З'явилося відео з помпезного весілля сина куми Путіна: хто розважав VIP-гостей

Помпезне весілля сина куми Путіна Оксани Марченко і пасинка Віктора Медведчука, яке нещодавно відбулося в елітному київському ресторані на березі Дніпра, зібрало чимало "неочікуваних" гостей з політики та бізнесу.

Журналісти проекту "Схеми" зняли сюжет про пишний захід, а також ідентифікували VIP-відвідувачів, передає "Радіо Свобода".

Молодят - 23-річного Богдана Марченка і його обраницю Катерину - а також гостей розважали Олег Винник, Макс Барських, група "Время и Стекло", Світлана Лобода, Вєрка Сердючка, комедійний дует "Кролики" та піаніст-віртуоз Євген Хмара.

Син Оксани Марченко від її першого чоловіка Юрія Коржа Богдан одружився з дівчиною Катериною (фото: radiosvoboda.org)

На церемонію прибули впливові бізнесмени та політики, причому не тільки колеги Медведчука з фракції ОПЗЖ, але і з партії президента Володимира Зеленського "Слуга народу". Мова йде про Андрія Холодова з фракції "СН" (його дитину ще влітку 2019-го хрестила Оксана Марченко).

Також на весілля прибув президент футбольного клубу "Динамо" Ігор Суркіс разом з братом Григорієм - нардепом від фракції ОПЗЖ. Брати-олігархи Суркіси - сусіди Віктора Медведчука, їх маєтки розташовані поруч у Пущі-Водиці під Києвом.

Журналісти також помітили на "балу" депутата від ОПЗЖ і найближчого соратника Медведчука Тараса Козака, на якого зареєстрована медійна імперія кума Путіна: він скупив 3 телеканали.

Крім того, вітати молодят прибув Володимир Продивус - фігурант гучної "бурштинової справи" в Рівненській області; нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар, а також колишній начальник Головного управління юстиції Мін'юсту України в Криму Сергій Коровченко - його прізвище фігурує телефонних розмовах радника президента РФ щодо захопленню українського півострова ("плівки Глазьєва").

Відео: Як відгуляли весілля сина куми Путіна Оксани Марченко і хто був присутній

Раніше ми писали про те, що в Україні розгорівся скандал через те, що суд заборонив згадувати Медведчука в книзі про Стуса.

А також розповідали про те, що у Медведчука знайшли землю в Болгарії на 19 млн євро.