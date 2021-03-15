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З'явилося відео з підозрюваним у вбивстві Маші Борисової: ледве волочить ноги

Автор: Світлана Мащенко

Підозрюваного в вбивстві 7-річної Марії Борисової взяли під варту, і в поліції показали відео з 62-річним чоловіком.

Кадри опублікували на Facebook-сторінці херсонської поліції.

На відео обличчя підозрюваного не показують. Але можна зрозуміти, що це чоловік середнього зросту і досить міцної статури з сивим волоссям. Його особу поки тримають в таємниці.

Конвоїри вивели його з поліцейського авто і відвели до слідчого ізолятора. На кадрах видно, що підозрюваному важко пересуватися.

Повідомлення про затримання підозрюваного у вбивстві семирічної Маші Борисової у селі Щасливе Херсонської області з'явилося 14 березня. За деякими даними, чоловік був на похороні, заходив в дім, де жила дівчинка, після чого повернувся до себе і лезом порізав вени.

Підозрюваний у вбивстві Марії Борисової узятий під варту (відео: facebook.com/khersonpolice.official)

Про підозрюваного відомо, що він раніше був судимий за зґвалтування і відбував покарання в Росії.

Нагадаємо, Марія Борисова зникла 7 березня, а через чотири дні її тіло у пластиковому мішку знайшли в недобудові поруч з будинком. Дівчинку задушили, а на тілі виявили сліди зґвалтування.

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