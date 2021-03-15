З'явилося відео з підозрюваним у вбивстві Маші Борисової: ледве волочить ноги

На відео обличчя підозрюваного не показують. Але можна зрозуміти, що це чоловік середнього зросту і досить міцної статури з сивим волоссям. Його особу поки тримають в таємниці.

Конвоїри вивели його з поліцейського авто і відвели до слідчого ізолятора. На кадрах видно, що підозрюваному важко пересуватися.

Повідомлення про затримання підозрюваного у вбивстві семирічної Маші Борисової у селі Щасливе Херсонської області з'явилося 14 березня. За деякими даними, чоловік був на похороні, заходив в дім, де жила дівчинка, після чого повернувся до себе і лезом порізав вени.

Підозрюваний у вбивстві Марії Борисової узятий під варту (відео: facebook.com/khersonpolice.official)

Про підозрюваного відомо, що він раніше був судимий за зґвалтування і відбував покарання в Росії.