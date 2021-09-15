З'явилося відео падіння футбольних воріт на 6-річного школяра в Харкові

Інцидент стався в Харківському приватному ліцеї "Перша українська школа", який знаходиться в Московському районі.

Хлопчик був на групі продовженого дня і ворота впали на голову дитини, коли діти грали на спортмайданчику.

В результаті у школяра відкрита черепно-мозкова травма і перелом основи черепа. Зараз він знаходиться в стабільно важкому стані, але у свідомості.

Відкрито кримінальне провадження, відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) КК.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення до 5 років.