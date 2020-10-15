З'явилося відео матірної перепалки в Харківській облраді: ніх*** не робили!

Кучер і Скорогобач влаштували скандал у Харківській облраді (колаж: РБК-Україна)

Голова Харківської ОДА влаштував перепалку із заступником голови облради Володимиром Скоробогачом

На засіданні Харківської обласної державної адміністрації відбулася жорстка суперечка між головою ОДА Олексієм Кучером і заступником голови облради Володимиром Скоробогачем.

Чиновники так бурхливо обговорювали питання організації боротьби з пандемією COVID-19 в Харківській області, що перейшли на нецензурну лайку.

Почалося все зі Скоробогача, який грубо звернувся до заступника голови Харківської ОДА Тараса Пастуха, звинувативши його в тому, що в департаменті охорони здоров'я "хаос".

На що Кучер відповів, що Скоробогач "городить хе***".

"Буду відповідати так само різко. Хе*** це ви зараз кажете, - звернувся Кучер до Скоробогача. - Тому що немає абсолютно ніяких прикладів, які говорили б, що у нас в департаменті хаос".

Після чого, голова ХОДА додав, що ліжок звичайно недостатньо і пошарпані стіни, але чиновники нічого не робили.

"Що ви робили 5 років для того, щоб була інша ситуація? Ніх*** не робили!", - підкреслив губернатор.



Після цих слів Кучера, Скоробогач зірвався з місця і голосно запропонував голові ХОДА "не дро**ти". Кучер уточнив: "Що не дро**ти?". Його опонент кілька разів повторив фразу: "Ви нічого не робите".



У підсумку змістовно відповісти на питання Кучера і навести конкретні приклади бездіяльності ХОДА заступник голови облради не зміг.

Кучер і Скоробогач влаштували скандал у ХОДА (відео: YouTube/ХАРКІВ БЕЗ СЛІВ)

Нагадаємо, що у Харкові складна ситуація з коронавірусом, область постійно в лідерах за новими інфікованими.

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