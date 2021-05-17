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З'явилося відео епічної ДТП в Києві: машина зачепилася за дроти, повисла в повітрі і впала

Автор: Роман Мирончук

У Києві на Північному мосту обірвалася контактна мережа тролейбуса. Водій Toyota не помітив дроти і наїхав на них. Після чого машина повисла в повітрі, а потім впала на бік.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал Патрульної поліції Києва.

Цікаво, що після аварії водій намагався втекти з місця ДТП. Інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння, але він відмовився від проходження перевірки на драгері.

"Зате намагався перекласти провину на свою дружину і стверджував, що це вона перебувала за кермом", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

На чоловіка склали три протоколи: за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без наявності відповідних документів) КпАП.

Користувачі мережі прокоментували даний інцидент.

  • Тепер дружина після всіх виплат державі і ремонту машини зрозуміє, що з алкашем жити така собі витівка;
  • Ось це його трухануло!
  • А де були патрульні, коли треба було позначити небезпечне місце на проїжджій частині?
  • Щось перебір, в поломці тролейбуса теж винен водій?
  • Ми вчора проїжджали повз (коли патруль був), і не могли зрозуміти у що він в'їхав. І по цій же камері можна подивитися хто був за кермом;
  • Завжди дивувався тому, як алкани після ДТП намагаються втекти з місця ДТП. Адже деб*ли і самі розуміють, що їх знайдуть і штрафи платитимуть.

Нагадаємо, у Києві такист-індус вилетів на зустрічку і протаранив авто.

Раніше в Києві п'яний іноземець протаранив "Будинок Петра І".

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