З'явилося відео, як під Дніпром чоловік пірнув в ополонку і не виринув: загинув на очах у дружини

У селі Капулівка Нікопольського району Дніпропетровської області на річці Чортомлик втопився чоловік. Він пірнув у ополонку і пішов під лід.
Відео нещасного випадку опублікували в Telegram-каналі "Труха Харьков"
Так, інцидент стався 5 лютого.
На ролику видно, як 38-річний чоловік роздягнувся і стрибнув в ополонку, яку випиляв за кілька хвилин до цього його товариш. Зокрема, свої дії він попросив дружину зняти на камеру.
Після стрибка чоловік не зміг виплисти й пішов під лід. Дружина та товариш не змогли його побачити й дістати.
На місце подіє відразу викликали рятувальників, які розпочали пошуки. Тіло чоловіка наступного дня дістали водолази на глибині 4 метри за 20 м від берега.
Відео інциденту можна переглянути за посиланням. Обережно, 18+
Під Дніпром чоловік стрибнув в ополонку та не винирнув (facebook.com/MNSDNE)
Як правильно пірнати у крижану воду:
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