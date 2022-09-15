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З'явилося перше відео ДТП, в яке потрапив Зеленський

Фото: Володимир Зеленський потрапив в аварію (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Президент України Володимир Зеленський потрапив з кортежем у ДТП в Києві. Автомобіль гаранта зіткнувся з легковою машиною приблизно о 00:00 в ніч на 15 вересня.

У мережі з'явилися перші відео аварії з Зеленським.

Деталі ДТП

Зазначається, що ДТП сталася на проспекті Перемоги. Машина глави країни зіткнулася з легковиком. Відразу після аварії Зеленського оглянув лікар. Він не отримав серйозних травм.

Також медики, які супроводжували главу держави, надали водієві легковика невідкладну допомогу і передали кареті "швидкої".

На ще одному ролику показано, як медики президента надають першу допомогу потерпілому, після чого приїжджає швидка допомога і забирає чоловіка.

Чому сталася така ситуація та інші обставини події поки невідомі.

Як ми раніше писали, Зеленський пообіцяв відповісти окупантам за ракетні удари по Кривому Рогу.

Також повідомлялося, що Зеленський відвідав звільнений від окупантів Ізюм.

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Володимир ЗеленськийДТП