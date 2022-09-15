З'явилося перше відео ДТП, в яке потрапив Зеленський

Деталі ДТП

Зазначається, що ДТП сталася на проспекті Перемоги. Машина глави країни зіткнулася з легковиком. Відразу після аварії Зеленського оглянув лікар. Він не отримав серйозних травм.

Також медики, які супроводжували главу держави, надали водієві легковика невідкладну допомогу і передали кареті "швидкої".

На ще одному ролику показано, як медики президента надають першу допомогу потерпілому, після чого приїжджає швидка допомога і забирає чоловіка.

Чому сталася така ситуація та інші обставини події поки невідомі.