З'явилося нове відео смертельного ДТП з Єфремовим: зняли з іншого ракурсу

ДТП з Єфремовим в центрі Москви (колаж РБК-Україна)

В мережі опубліковано нове відео смертельної аварії з Михайлом Єфремовим

В мережі опублікували нове відео смертельного ДТП, яке влаштував російський актор Михайло Єфремов. Камера зняла аварію з іншого ракурсу.

Відео можна переглянути за посиланням.

На кадрах, знятих в момент ДТП з нового ракурсу, можна розгледіти, що відразу після фатального зіткнення з автомобілем Захарова у джипа Єфремова відкривається двері з боку пасажирського сидіння і видно чиюсь ногу в темному взутті.

Мабуть, на цій підставі захист актора буде намагатися довести, що в момент ДТП за кермом був не Єфремов.

Криміналіст прокоментував відео з актором

"Ми бачимо кросівок. Ми бачимо, у що був взутий шанований нами актор. Можна припустити, що це одні і ті ж кросівки. Все-таки, у нас в рік відбувається кілька десятків тисяч ДТП за яким 80% випадків відео відсутня і доводиться винуватість тієї чи іншої особи численними експертизами. Я не думаю, що органи попереднього слідства стали відправляти кримінальну справу до суду маючи хоч 1% сумніви в тому то ця особа або не та", – сказав криміналіст.

Нагадаємо, що Єфремов увечері 8 червня вилетів на зустрічну на Смоленській площі в Москві. Jeep Grand Cherokee скоїв лобове зіткнення з кур'єрським авто Lada, за кермом якого був уродженець Рязані Сергій Захаров. Наступного дня чоловік помер у лікарні.

В крові Михайла Єфремова виявили 2,1 проміле алкоголю, сліди наркотиків. Експертиза визнала його осудним, провину свою спочатку актор визнав і навіть попросив вибачення у родичів загиблого.