З'явилися моторошні фото з метро Києва: діється апокаліпсис

В метро Києва ввечері в четвер, 19 грудня, була страшна тиснява, при чому починалося це стовпотворіння ще біля входу в підземку. В мережу виклали знімок натовпу, що намагається дістатися додому в годину пік.

Фото, зроблене на метро Вокзальна, опублікував прес-секретар Міністра оборони Олексій Гордєєв. У коментарях користувачі пишуть, що подібний апокаліпсис творився в цей день і на інших станціях метро.

"М. Вокзальна. "Ми розвиваємо традиції недружності до людей", - підписаний знімок.

В метро Києва тиснява на Вокзальній (фото: facebook.com/alexey.gordyeyev)

У коментарях користувачі мережі іронізують над ситуацією в Київському метрополітені.

В тесноте и обиде.

Мене завжди веселили ці двері на вході-виході.

Сьогодні це не лише на Вокзальній.

Користувачі Facebook показують знімки, зроблені днем раніше на станції Майдан Незалежності.

В метро Києва сильна тиснява на Майдані (фото: facebook.com/alexey.gordyeyev)

Очевидно, подібні ситуації трапляються через часте мінування метрополітену. Наприклад, 19 грудня, була закрита одна з центральних станцій.