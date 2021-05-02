З'явилися заборонені фото з СРСР, які лякають жорстокою правдою

Кадри були настільки правдиві, що вартували їхньому автору роботи.

"Ці фотографії, зняті в середині 80-х в Новокузнецьку, вартували фотографу Володимиру Соколаєву роботи за "очорнення соціалістичного способу життя", - пише автор публікації.

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У радянський час як вогню боялися цієї репортажної фотографії, адже вона разюче відрізнялася від постановочних кадрів щасливого життя.

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"Більшість професіоналів займалися постановкою за завданням Партії. А ось живих, справжніх знімків повсякденного життя мало. Цим і цікаві такі фотографи як Володимир Соколаєв", - додав блогер.

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Тваринам теж було непросто - не тільки ж людям бути "щасливими" в країні совєтов.