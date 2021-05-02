З'явилися заборонені фото з СРСР, які лякають жорстокою правдою

З'явилися фото, які були заборонені в СРСР. На них зображено справжнє життя радянських людей, яку не показували на передовицях "Правди" та центральних телеканалах. Чорно-білі кадри, зроблені в 1980-х демонструють важкі умови, до яких доводилося пристосовуватися простому народу.
В мережі про знімки, що показують жорстокі реалії радянського життя, згадав блогер Ілля Варламов.
Кадри були настільки правдиві, що вартували їхньому автору роботи.
"Ці фотографії, зняті в середині 80-х в Новокузнецьку, вартували фотографу Володимиру Соколаєву роботи за "очорнення соціалістичного способу життя", - пише автор публікації.
У радянський час як вогню боялися цієї репортажної фотографії, адже вона разюче відрізнялася від постановочних кадрів щасливого життя.
"Більшість професіоналів займалися постановкою за завданням Партії. А ось живих, справжніх знімків повсякденного життя мало. Цим і цікаві такі фотографи як Володимир Соколаєв", - додав блогер.
Тваринам теж було непросто - не тільки ж людям бути "щасливими" в країні совєтов.
Раніше ми публікували одну з серій заборонених фото з СРСР, на які складно дивитися без огиди.