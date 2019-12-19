З'явилися перші відео смертельної перестрілки в центрі Москви

Стрілянина в Москві сталася ввечері у четвер, 19 грудня. Невідомі відкрили вогонь з автомата Калашникова біля будівлі ФСБ в районі Луб'янки. В результаті нападу загинув співробітник ДПС, який помер в кареті швидкої допомоги, кілька поранених. У мережі з'явилися перші відео.

За останніми даними, кількість жертв стрілянини вже досягла чотирьох осіб.

До місця події стягнули спецназ і МНС, стрілець забарикадувався в одному з будинків і відстрілюється звідти.

Стрілянина в центрі Москви (відео: YouTube)

У росЗМІ повідомляється, що при перестрілці постраждалих забрала швидка, що випадково проїздила повз. Її зупинив перехожий. Лікарі затягли в машину двох поранених і одного загиблого співробітника ДПС.

Пізніше з'явилися відомості, що нападників кілька. Навколо місця перестрілки перекрили рух, прилеглі будівлі закрили.

Стрілянина в центрі Москви (відео: YouTube)

За попередніми даними, нападників було троє. Одного вже ліквідовано, інший забарикадувався на парковці і відстрілюється звідти. Доля третього невідома.

Пізніше повідомили, що на Луб'янці почався штурм будівлі, в якому знаходиться стрілок.

Крім того, стало відомо, що на місці подій знайшли гранату і рюкзак з невідомим вмістом. До місця НП приїхали сапери.