З'явилися нові цифри по померлим від коронавіруса в Україні

Коронавірус в Україні став причиною смерті 11 осіб, 480 - захворіло. Серед померлих від хвороби є люди похилого віку. У МОЗ опублікували дані про них, а також оновили вікові групи ризику, які в Україні відрізняються від зафіксованих у світі.

Так, в групі ризику, згідно статистики Китаю та Італії, літні люди (після 70-80 років), в Україні коронавірус молодше. Померлим чоловікам у Київській області було 47 (Біла Церква) і 49 років (Макарівський район).

Нагадаємо, що раніше, 17 березня, в Чернівецькій області від ускладнень коронавіруса померла 33-річна жінка. А в Івано-Франківській області 19 березня померла 56-річна жінка.

Згідно з даними Громадського здоров'я України, коронавірусом в нашій країні частіше хворіють люди у віці від 30 до 60 років і У ЦГЗ опублікували вікову діаграму. Крім того, там повідомили, що 52% випадків зараження - жінки.

Діаграма хворих коронавірусом в Україні (фото: facebook.com/phc.org.ua)

Летальні випадки від COVID-19 зафіксовані в Житомирській області (1), Київській (2), Рівненській (2), Сумській (1), Тернопільській (1), Чернівецькій (1), Івано-Франківській (3).

Мер столиці Віталій Кличко зруйнував один із стереотипів про коронавірус.

"Відкину один із стереотипів і скажу: вірус вражає не тільки літніх людей. У столиці 2 випадки захворювання дітей. І чимало молодих людей захворіли. Деякі пацієнти, трохи старше 30, - у важкому стані!" - написав градоначальник в Facebook.

Нагадаємо, що в Україні посилили правила карантину.