З'явилися нові фото українок, які позували оголеними в Дубаї на балконі

В Дубаї затримали молодих дівчат , які влаштували відверту фотосесію на балконі одного з хмарочосів. З'ясувалося, що серед них було 12 українок. При цьому в мережі з'явилися приватні фото дівчат з Instagram.

Багатьом дівчатам близько 20 років. Про це повідомляє Daily Mail .

Одна з українських дівчат, яку затримали в Дубаї (фото: Daily Mail)

Дівчата виставляли в мережу свої фотографії з відпочинку у Дубаї. При цьому деяких впізнали по татуюванню.

Одна з українських дівчат, яку затримали в Дубаї (фото: Daily Mail)

Українська модель Яна також розмістила в Instagram фотографії, на яких видно, що вона знаходиться в Дубаї. Яна була ідентифікована, тому що вона була зображена на знімку, що отримав назву "Маленька сім'я", де всі дівчата показують свої обличчя.

Українська модель Яна, яку затримали в Дубаї (фото: Daily Mail)

Ще одну українську модель, Діану, також впізнали по двом відомим татуювань.

Українська модель Діана, яку затримали в Дубаї (фото: Daily Mail)

Українку Катерину Кашенко також ідентифікували. Вдома вона працювала стилістом по бровам.

Українська модель Катерина, яку затримали в Дубаї (фото: Daily Mail)

Софія Ткачук ще одна з моделей, яку ідентифікували. Її в мережі відмітили на декількох фотографіях колеги-моделі Яна і Діана.

Українська модель Софія, яку затримали в Дубаї (фото: Daily Mail)

Маріанна Федчук з Ужгорода, їй трохи за 20. Вона поділилася фотографіями з Дубая в Instagram.

Українська модель Маріана, яку затримали в Дубаї (фото: Daily Mail)

За даними ТСН, речник МЗС Олег Ніколенко, заявив, що місцева поліція затримала всіх 12 українок. Також затримано вся знімальна група - це чотири десятки людей.

При цьому поліція також затримала і сусіда-папарацці, який виявився громадянином РФ.

У Дубаї затримали українок, які оголеними позували на балконі (фото: patriot.ist)