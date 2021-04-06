З'явилися нові фото українок, які позували оголеними в Дубаї на балконі
В Дубаї затримали молодих дівчат, які влаштували відверту фотосесію на балконі одного з хмарочосів. З'ясувалося, що серед них було 12 українок. При цьому в мережі з'явилися приватні фото дівчат з Instagram.
Багатьом дівчатам близько 20 років. Про це повідомляє Daily Mail.
Одна з українських дівчат, яку затримали в Дубаї (фото: Daily Mail)
Дівчата виставляли в мережу свої фотографії з відпочинку у Дубаї. При цьому деяких впізнали по татуюванню.
Одна з українських дівчат, яку затримали в Дубаї (фото: Daily Mail)
Українська модель Яна також розмістила в Instagram фотографії, на яких видно, що вона знаходиться в Дубаї. Яна була ідентифікована, тому що вона була зображена на знімку, що отримав назву "Маленька сім'я", де всі дівчата показують свої обличчя.
Українська модель Яна, яку затримали в Дубаї (фото: Daily Mail)
Ще одну українську модель, Діану, також впізнали по двом відомим татуювань.
Українська модель Діана, яку затримали в Дубаї (фото: Daily Mail)
Українку Катерину Кашенко також ідентифікували. Вдома вона працювала стилістом по бровам.
Українська модель Катерина, яку затримали в Дубаї (фото: Daily Mail)
Софія Ткачук ще одна з моделей, яку ідентифікували. Її в мережі відмітили на декількох фотографіях колеги-моделі Яна і Діана.
Українська модель Софія, яку затримали в Дубаї (фото: Daily Mail)
Маріанна Федчук з Ужгорода, їй трохи за 20. Вона поділилася фотографіями з Дубая в Instagram.
Українська модель Маріана, яку затримали в Дубаї (фото: Daily Mail)
За даними ТСН, речник МЗС Олег Ніколенко, заявив, що місцева поліція затримала всіх 12 українок. Також затримано вся знімальна група - це чотири десятки людей.
При цьому поліція також затримала і сусіда-папарацці, який виявився громадянином РФ.
У Дубаї затримали українок, які оголеними позували на балконі (фото: patriot.ist)
Нагадаємо, брат затриманої за стриптиз в ОАЕ українки розповів, що вона говорила сім'ї.
Раніше найвищий хмарочос у Дубаї підсвітили синьо-жовтими кольорами на честь України.