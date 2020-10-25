З'явилися фото черг у виборчі дільниці: коронавірус не страшний

Місцеві вибори 2020 (колаж: РБК-Україна)

У Києві на виборчих дільницях зібралися черги

У Києві 25 жовтня, як і у всій Україні, проходять місцеві вибори. Через коронавірус вхід в дільниці обмежений, тому, щоб віддати свій голос, доводиться чекати в черзі. Блогер Клим Братківський показав фотографії черг і розповів, скільки йому довелося чекати, щоб проголосувати за одного з кандидатів. Про це він розповів у своєму Facebook.

Як повідомляється, перебування у черзі тривало близько 35 хвилин.

"Стою в черзі вже 35 хвилин...", - написав блогер.

Також він додав фотографії черг. Судячи з фото, більшість виборців носять маски та дотримуються соціальної дистанції.

Черга на виборчій дільниці в Києві (фото: facebook.com/klimetin)

Варто відзначити, що черги почали збиратися ще до відкриття. Фотографію однієї з найбільших черг опублікував журналіст Андрій Павловський у своєму каналі в Telegram.

Черга на виборчій дільниці в Києві (фото: PavlovskyNews)

В Одесі сфотографували ще довшу чергу.

"На багатьох дільницях черги. І не тому, що багато бажаючих проголосувати, а тому, що занадто багато бюлетенів і на одну людину йде хвилин 5, ще більше часу люди проводять в кабінках, намагаючись зрозуміти, що до чого", - повідомляє Telegram- канал "Украина Сейчас".

Черга на місцевих виборах в Одесі (фото: Украина Сейчас)

Варто зазначити, що графік роботи виборчих дільниць, згідно з регламентом проведення виборів – з 8:00 до 20:00 за київським часом. Виборчі дільниці почнуть закриватися вже о 19:55.

Після голосування волонтери пропонують українцям взяти участь в опитуванні президента Володимира Зеленського. Раніше РБК-Україна писало про те, що потрібно знати про опитування.

Варто відзначити, що в "день тиші" в Україні поліція зафіксувала 48 правопорушень.