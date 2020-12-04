З'явилися документи про знущання росіян над поляками в УРСР: жорстокість вражає

Розсекречені документи про репресії проти поляків в УРСР у 1937-1938 роках (колаж РБК-Україна)

В мережу виклали десятки розсекречених документів "Польська операція" 1937-1938 років, яка вважається однією з найбільших "національних операцій" Великого терору радянських спецслужб на території колишньої Української РСР проти польського населення.

Онлайн-колекцію з 30 таких документів опублікував Центр досліджень визвольного руху спільно з Архівом СБУ - матеріали доступні для скачування на сайті Електронного архіву Українського визвольного руху.

Зазначається, що загалом за час проведення операції на території УСРР було заарештовано майже 56 тисяч осіб, з яких 47327 розстріляли, а інших відправили у концтабори.

У документах також є докази про випадки, коли переглядали справи вже засуджених поляків з метою додати термін. Пояснювали подібну практику тим, що нібито попереднє слідство було "слабким".

Зокрема, про це йдеться в листі наркома внутрішніх справ УРСР Ізраїля Леплевського наркому внутрішніх справ СРСР Миколі Єжову про помилки у справах, проведених проти поляків.

>Розсекречені документи про Великий терор 1937-1938 років (фото: avr.org.ua)

У розсекречених матеріалах також показано, як готували та проводили операцію.

До колекції увійшли:

накази та вказівки НКВД щодо проведення операцій за "національною ознакою";

доповідні записки, телеграми про особливості проведення операції;

списки заарештованих і засуджених військовослужбовців звинувачених у приналежності до "Польської організації військової" (ПОВ);

повідомлення чекістів про діяльність агентів іноземних розвідок на території УРСР - зокрема німецько-польських "шпигунсько-диверсійних організацій";

зведені дані про кількість осіб, що були заарештовані НКВД УССР у період проведення операції за "національною ознакою";

довідки про кількість інших засуджених по польській операції.

Можна ознайомитися з Оперативним наказом №00485 наркома внутрішніх справ СРСР Миколи Єжова про початок проведення "польської операції".

Так, у першому пункті документу йдеться: "з 2-го серпня 1937 почати масштабну операцію, спрямовану на повну ліквідацію місцевих організацій ПОВ, а також її диверсійно-шпигунських і повстанських кадрів на промислових об'єктах, у транспорті, радгоспах і колгоспах. Операцію необхідно завершити у тримісячний термін, а саме до 20 листопада".

Розсекречені документи про Великий терор 1937-1938 років (фото: avr.org.ua)

Доповненням до наказу Єжова №00606 було створення особливих трійок. Одним із завдань було "винесення вироку відповідно до наказу №00485 по першій та другій категорії". Перша категорія означала розстріл, а друга - висилати у табори.

Під час проведення операції ліквідували звинувачених у членстві в "Польської організації військової" (ПОВ), але до списків заарештованих крім поляків також іноді потрапляли українці, євреї та білоруси.

Як пояснює координатор електронного архіву Денис Пасічник, "польська операція" "була типовою злочинною акцією радянської влади, яка вигадала собі так звану "п'яту колону" в передвоєнні роки та знищила її".

"Документи свідчать про ліквідацію 125 "шпигунських резиденцій", 38 "польських націоналістичних організацій" та 69 "диверсійно-повстанських організацій" на території УРСР", - додав він.

Раніше повідомлялося, що Український інститут національної пам'яті запустив сервіс пошуку даних про репресованих.

Також ми писали про те, що спливли архівні документи про оргії та вечірки організаторів Голодомору.