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З'явилися деталі загадкової загибелі українки в Єгипті

Автор: Людмила Жукова

На єгипетському курорті при підводному зануренні на очах у чоловіка загинула українка. З'ясувалися подробиці смерті жінки з Рівного. За попередньою причиною у неї стався серцевий напад.

Про це пише місцеве рівненське видання "Радіотрек".

Трагедія сталася в Єгипті 13 лютого. Українці було 65 років. У прес-службі МЗС повідомили, що труну з тілом рівнянки доставлять 19 лютого, до аеропорту Львова. Посольство України в Єгипті забезпечує консульський супровід цієї справи. Літак повинен прибути в 20:35 за київським часом.

Точних деталей смерті у відомстві не розголошують, посилаючись на особисті дані. За даними видання, причиною смерті українки міг стати серцевий напад, який стався з нею у воді.

Як сталася смерть українки в Єгипті

Подружжя вирішили зайнятися снорклінгом - це занурення у воду з маскою, трубкою і ластами.

Жінка плавала під водою з чоловіком, а потім зникла. Чоловік відразу ж викликав рятувальників, але врятувати жінку не вдалося. На цю мить це всі деталі події на курорті.

Як ми писали раніше, в Єгипті, на популярному курорті Шарм-ель-Шейх стався страшний злочин. Жертвою насильника стала п'ятирічна дівчинка з міста Суми.

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