З'явилися подробиці смертельної ДТП під Києвом: рятують всією лікарнею

У смертельній ДТП під Києвом загинуло 6 осіб. Водій однієї з вантажівок, що рухався у бік Києва, скоїв зіткнення з Mercedec-Benz 1320, після чого виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся ще з двома транспортними засобами, а саме Mercedes-Benz Sprinter та "ВАЗ". Після аварії у Бориспільську лікарню інтенсивного лікування було доставлено 12 осіб, серед яких сім'я з 3-річною дитиною.

У всіх потерпілих дуже важкі травми, за їх життя борються медики. Про це написали на сторінці в Facebook установи.

"Для надання допомоги потерпілим було організовано додаткові зміни персоналу. Хірурги, травматологи, анестезіологи та медсестри працювали злагоджено і професійно. Допомога пацієнтам надана в повному обсязі, при необхідності проведення КТ внутрішніх органів, рентген та УЗД", - сказано в повідомленні.

В лікарні борються за життя людей (фото: facebook.com/groups)

Зазначимо, що першим у лікарні опинився водій автомобіля, який найбільше постраждав у аварії. У решти пацієнтів різні травми — закриті черепно-мозкові травми черевної порожнини, різні переломи.

Серед постраждалих - ціла сім'я з трирічною дитиною, яку вже почали оперувати.

Як повідомлялося раніше, у поліції розповіли подробиці масштабного ДТП під Києвом та відкрили справу.