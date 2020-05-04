Повторне зараження коронавірусом: у ВООЗ зробили заяву

Коронавірус COVID-19 може показувати позитивний результат через кілька тижнів після негативної реакції у ряду пацієнтів. Медики деякий час підозрювали, що інфекція може повертатися в організм. Нещодавно у ВООЗ розставили всі крапки над "і", зробивши заяву про повторне зараження коронавірусом.

За словами глави підрозділу ВООЗ з новим хвороб Марії Ван Керхове, позитивний результат на COVID-19 дає зовсім не повторне інфікування, а відмерлі клітини легенів.

Зазначимо, що таку гучну заяву про вторинне зараження коронавірусом, зробила Південна Корея, де лабораторно підтвердився коронавірус у понад 2% тих пацієнтів, що вилікувалися.

Марія Ван Керхове каже, що такий позитивний результат не може говорити про те, що коронавірус "відродився" або знову потрапив в організм людини.

"Коли легені одужують, залишаються мертві клітини, які під час тестування показують позитивну реакцію. Це не свідчить про інфекційний вірус, це не реінфекція, це не реактивація, це фактично частина процесу одужання", - пояснила вона.

Разом з тим, медик зазначила, що наявність антитіл в організмі зовсім не може означати, що у людини імунітет проти повторного зараження. І якщо він є, як довго захист буде працювати. Поки що це питання є предметом вивчення науковців з усього світу.

Раніше ми писали, що коронавірус, на думку деяких медиків і лікарів може викликати незворотні пошкодження організму.

Також повідомлялося, що вчені назвали незвичайний спосіб попередити важке ускладнення і знизити летальність від коронавіруса.