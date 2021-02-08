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Повторне зараження COVID-19 і наслідки хвороби: лікар назвав групи ризику

Новость на русском → Понеділок 08 лютого 2021 15:15
Повторне зараження COVID-19 і наслідки хвороби: лікар назвав групи ризику Лікар назвав групи ризику повторного зараження коронавірусом (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Коронавірусом можна захворіти повторно, але таке трапляється нечасто. Лікар каже, що ризик підхопити інфекцію знову є у тих людей, які мають проблеми з імунітетом. Якщо ж хвороба викликала наслідки та ускладнення, слід звернутися до вузькопрофільних спеціалістів.

Про це розповів лікар-інфекціоніст Євген Дубровський на своїй сторінці в Facebook.

За словами медика, і в подальшому коронавірус "чіплятиме" переважно людей у віці. А от молодим людям, дітям і навіть вагітним жінкам коронавірус не так страшний - але за умови, що у них немає проблем зі здоров'ям.

"Молоді, здорові діти, підлітки, вагітні хворіють дуже легко. Навіть якщо у деяких з них КТ показало 30-40% ураження, то це дуже умовно. Це не означає, що "згоріло" 30% легенів. Це ділянки набряку зі значним накопиченням гіалуронової кислоти, яка поглинає воду. Але це оборотний процес", - сказав Дубровський.

Якщо ж ви після хвороби отримали постковідні наслідки, то краще проконсультуватися з фахівцями, які допоможуть вам повернутися до колишнього життя. Приміром, до кардіолога, ендокринолога, невролога.

"Якщо у вас не було серйозних наслідків інфекції - повертайтеся до звичного життя. У перший місяць не потрібно робити значних фізичних навантажень, потрібно багато гуляти, нормально харчуватися, висипатися і відновлювати свій імунітет. В спортзали й басейни краще не ходити, тому що все-таки можуть бути ділянки в легенях, які ще не відновилися", - радить Дубровський.

Раніше Євген Дубровський також розповів, що частина українців ніколи не захворіє на коронавірус, і назвав особливості цих людей.

А ось авторитетний інфекціоніст Ольга Голубовська пояснила спад коронавірусу в Україні, і порадила не розслаблятися.

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