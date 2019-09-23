ru
ua

Не привід лякати раком мозку: Супрун розповіла про напади болю

Новини » Життя   

Уляна Спурун дала ряд рекомендацій, як полегшити страждання при нападах мігрені

Уляна Супрун розповіла про дуже болючі напади головного болю - мігрень, що супроводжується чутливістю до світла, звуку, нудотою і навіть тимчасовими порушеннями зору. При цьому такий стан може тривати до 48 годин.

Мігрень, за словами екс-чиновниці, це важке випробування. Але з нею можна навчитися жити, зменшивши силу і частоту нападів.

Що потрібно знати про мігрень

  • Напади сильного болю в два рази частіше зустрічаються у жінок дітородного віку, ніж у чоловіків.
  • Зрідка мігрень буває і у дітей, але часто її не діагностують.
  • Схильність до мігрені дуже часто передається у спадок.

Як відрізнити мігрень від головного болю

  • Біль ассиметричний.
  • Відчуття пульсації.
  • Сильний, біль, що довго триває .
  • Втрачається здатність що-небудь робити, а від роботи або подразників біль посилюється.
  • Мігрень може супроводжуватися нудотою і "аурами" - спалахами, зигзагами або плямами перед очима, порушенням зору, бажанням уникати звуків і світла.

"Одна з проблем з мігренню, крім того, що це боляче, у тому, що з нею не завжди звертаються до лікаря, а лікарі не завжди її діагностують, а якщо і роблять це, то не дотримуються курсу лікування і не змінюють спосіб життя", - пише Супрун.

Супрун розповіла, як боротися з мігренню (фото: universityofcalifornia.edu)

Як лікувати мігрень

Схильним до мігреней людям, Уляна Супрун радить вести щоденник. У ньому слід фіксувати скільки ви спали, чи була спрага, що їли, а для жінок - зазначати фазу циклу.

З мігренню слід йти до невролога. Лікарю необхідно показати свій щоденник і розповісти про ліки, які ви примали/приймаєте, щоб приборкати напади.

"Важливо зібрати повний анамнез, адже часто мігрені є супровідними захворюваннями при депресії, фіброміалгії, ожирінні, або так званого drug overuse, коли люди надмірно споживають знеболюючі", - стверджує експерт.

Крім того, мігрень, як і головний біль - не привід бігти на МРТ і лякати раком мозку. Лікар повинен оцінити всі ризики, і тільки якщо вони перевищують 1%, тоді відправляти на обстеження.

Супрун розповіла, як боротися з мігренню (фото: universityofcalifornia.edu)

Першим звеном при нападі є ібупрофен, ацетамінофен, триптани. Якщо ж зазначені препарати не діють, лікар може призначити ерготаміни, засоби від нудоти, опіати, або їх комбінацію.

Крім того, в аптечці треба мати бета-блокатори, трициклічні антидепресанти та антагоністи ангіотензину. У разі мігрені іноді призначають стимуляцію блукаючого нерва.

Крім ліків необхідно дотримуватися певного способу життя

  • Лягайте і вставайте в той же час навіть на вихідних. І сон повинен тривати не менше семи годин.
  • Потрібно боротися з безсонням. Тут допоможе консультація невролога, гігієна сну, холод і темрява в спальні.
  • Не менш важливим є повноцінне харчування, бажано в один і той же час. У раціоні має бути досить магнію (всі зелені овочі) і вітамінів групи В (всі цільнозернові злаки).
  • Пийте достатню кількість води.
  • Нормалізуйте вагу і будьте фізично активними.
У Китаї хлопчик-українець наклав на себе руки через знущання вчителя Напали і вдарили в обличчя: у Києві побили жінку-волонтера
Читати всі новини