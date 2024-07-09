RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Полный п***ец": как мировые звезды отреагировали на ракетный удар по "Охматдету"

Джейми Ли Кертис, Джессика Честейн, Оливер Сайкс (коллаж РБК-Украина)
Автор: Катерина Зелинская

8 июля Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине, одна из ракет упала на территорию детской больницы "Охматдет". Всемирно-известные звезды поддержали Украину и призвали свои аудитории присоединиться к помощи пострадавшим.

РБК-Украина (проект Styler) делится подробностями заявлений всемирно известных звезд.

Тимоти Снайдер

Известный американский историк, профессор Уэльского университета. Он специализируется на истории Восточной Европы, в частности, Украины, Польши и России. В своем аккаунте сети "X" Тимоти сделал репост публикации юристки Александры Матвийчук, в которой она поделилась информацией о трагедии.

"Потому что Россия сбросила бомбу на детей с раком", - подписал публикацию Снайдер.

 

Стивен Кинг

"Король ужаса", американский писатель, известный своими произведениями в жанрах ужасов, фэнтези, триллера и мистики Стивен Кинг на своей странице в "X" написал о теракте.

"Сегодня приятель Трампа Путин бомбил детскую больницу в Украине. 37 человек погибли", - резюмировал писатель.

 

Джессика Честейн

Одна из самых талантливых и востребованных актрис современности, американская звезда Джессика Честейн поддержала жертв трагедии. Артистка написала, что она посещала "Охматдет" в августе 2022 года.

"Это заведение - самый большой в Украине детский медицинский центр и имеет жизненно важное значение для ухода за некоторыми из самых "тяжёлых" детей со всей страны", - призвала актриса донатить на помощь больнице.

 

Оливер Сайкс

Британский музыкант, наиболее известный как вокалист и фронтмен рок-группы "Bring Me the Horizon" Оливер Сайкс тоже не стал в стороне. В своем Instagram рокер распространил информацию о преступлении России против Украины и призвал свою аудиторию присоединиться к финансовой поддержке.

"Полный п***ец. Пожалуйста, помогите", - отреагировал музыкант.

Instagram-stories Оливера Сайкса (Скриншоты)

Миша Коллинз

Американский актер, режиссер и продюсер, известный широкой аудитории благодаря роли ангела Кастиэля в популярном сериале "Сверхъестественное". Миша запостил на своей Instagram-странице публикацию, в которой рассказал какой вред РФ нанесла детской больнице.

Актер добавил ссылку, по которой можно присоединиться к сбору на помощь пострадавшим.

"Если можете, пожалуйста, помогите", - призвал артист.

Instagram-stories Миши Коллинза (Скриншот)

Джейми Ли Кертис

Одна из самых успешных и известных актрис современности, а также писательница, продюсер и общественная деятельница Джейми Ли Кертис опубликовала пост, в котором подчеркнула, что война продолжается. Актриса сделала репост текста и фотографий Юлии Кочетовой, которая документировала события "Охматдета".

"Война еще не окончена", - подписала артистка.

 

Ранее мы рассказывали, что Оля Полякова со слезами отреагировала на обстрел "Охматдета".

А также писали, о реакции Аллы Пугачевой на ракетный обстрел киевской детской больницы.

При создании материала были использованы источники: публикация в Х Тимоти Снайдера, публикация в X Стивена Кинга, публикация в Instagram Джессики Честейн, Instagram-stories Оливера Сайкса, Instagram-stories Миши Коллинза, публикация в Instagram Джейми Ли Кертис.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОхматдетНовости шоу-бизнесаШоу-бизнес