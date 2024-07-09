"Полный п***ец": как мировые звезды отреагировали на ракетный удар по "Охматдету"

8 июля Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине, одна из ракет упала на территорию детской больницы "Охматдет". Всемирно-известные звезды поддержали Украину и призвали свои аудитории присоединиться к помощи пострадавшим.
РБК-Украина (проект Styler) делится подробностями заявлений всемирно известных звезд.
Известный американский историк, профессор Уэльского университета. Он специализируется на истории Восточной Европы, в частности, Украины, Польши и России. В своем аккаунте сети "X" Тимоти сделал репост публикации юристки Александры Матвийчук, в которой она поделилась информацией о трагедии.
"Потому что Россия сбросила бомбу на детей с раком", - подписал публикацию Снайдер.
"Король ужаса", американский писатель, известный своими произведениями в жанрах ужасов, фэнтези, триллера и мистики Стивен Кинг на своей странице в "X" написал о теракте.
"Сегодня приятель Трампа Путин бомбил детскую больницу в Украине. 37 человек погибли", - резюмировал писатель.
Одна из самых талантливых и востребованных актрис современности, американская звезда Джессика Честейн поддержала жертв трагедии. Артистка написала, что она посещала "Охматдет" в августе 2022 года.
"Это заведение - самый большой в Украине детский медицинский центр и имеет жизненно важное значение для ухода за некоторыми из самых "тяжёлых" детей со всей страны", - призвала актриса донатить на помощь больнице.
Британский музыкант, наиболее известный как вокалист и фронтмен рок-группы "Bring Me the Horizon" Оливер Сайкс тоже не стал в стороне. В своем Instagram рокер распространил информацию о преступлении России против Украины и призвал свою аудиторию присоединиться к финансовой поддержке.
"Полный п***ец. Пожалуйста, помогите", - отреагировал музыкант.
Instagram-stories Оливера Сайкса (Скриншоты)
Американский актер, режиссер и продюсер, известный широкой аудитории благодаря роли ангела Кастиэля в популярном сериале "Сверхъестественное". Миша запостил на своей Instagram-странице публикацию, в которой рассказал какой вред РФ нанесла детской больнице.
Актер добавил ссылку, по которой можно присоединиться к сбору на помощь пострадавшим.
"Если можете, пожалуйста, помогите", - призвал артист.
Одна из самых успешных и известных актрис современности, а также писательница, продюсер и общественная деятельница Джейми Ли Кертис опубликовала пост, в котором подчеркнула, что война продолжается. Актриса сделала репост текста и фотографий Юлии Кочетовой, которая документировала события "Охматдета".
"Война еще не окончена", - подписала артистка.
Ранее мы рассказывали, что Оля Полякова со слезами отреагировала на обстрел "Охматдета".
А также писали, о реакции Аллы Пугачевой на ракетный обстрел киевской детской больницы.
При создании материала были использованы источники: публикация в Х Тимоти Снайдера, публикация в X Стивена Кинга, публикация в Instagram Джессики Честейн, Instagram-stories Оливера Сайкса, Instagram-stories Миши Коллинза, публикация в Instagram Джейми Ли Кертис.