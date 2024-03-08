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"Полностью онемели конечности": известный певец откровенно рассказал о борьбе с алкоголизмом

Артист рассказал, когда бросил пить (фото: instagram.com/melovin_official)
Автор: Полина Иваненко

Известный певец MELOVIN, принимавший участие в Нацотборе на Евровидение, рассказал, как и когда сумел преодолеть алкогольную зависимость. По словам артиста, он уже не пьет десять месяцев.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Меловин рассказал в новом интервью Алексею Суханову, уже вышедшему на его YouTube-канале.

Как рассказал певец, он бросил пить после того, как узнал о своем диагнозе. Впрочем, не сразу. Сначала он отчаялся и пренебрегал всеми советами врачей.

"Я заболел, я узнал все случайно. Я тогда начал страдать избыточным весом и не понимал, что именно происходит. Потому что алкоголь-алкоголем, но я не заедал большим количеством пищи и вообще не страдал какими-то прямыми такими пищевыми нездоровыми привычками. У меня более-менее рацион был нормальным", - вспомнил артист.

"Да, я что-то себе позволял, но я просто опухал-опухал, пошел в клинику сделать анализ крови, хотел себе удалить глупые комки Биша жировые. Думаю, ну раз нигде не худею, то надо в лице все сделать красиво", - добавил он.

Меловин рассказал о борьбе с алкоголизмом (скриншот)

Перед операцию певец сдал анализы, затем его вызвал к себе врач. Он предложил артисту проверить печень, поскольку увидел в результатах анализов высокие показатели. Уже тогда Меловин впервые услышал, что у него может быть диабет.

"Я иду проверять свой организм, полностью чекап проходить. И понимаю, что все. Или я сейчас что-то делаю с собой или ничего не делаю. И что я сделал? Я продолжил употреблять дальше алкоголь", - признался певец.

Он объяснил, что тогда отчаялся, ведь в 26 лет он не думал, что услышит такой диагноз. Меловин узнал, что у него еще и болезнь печени, которая может перерасти в цирроз. Он не смог справиться с эмоциями и не бросил пить.

"Я продолжил употреблять алкоголь до момента, когда мне не стало плохо, очень плохо, в трезвом состоянии. И когда у меня в трезвом состоянии онемели конечности полностью и очень сильно кололи..." - вспомнил MELOVIN.

Тогда он снова позвонил врачу, повторно сдал все анализы и узнал, что у него уже не преддиабет, а именно диабетом. И после этого певец полностью отказался от алкоголя и уже десять месяцев живет без него.

 

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