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Повернися! Меган Маркл публічно зганьбилася (відео)

STYLERЖиття    14.06.2019 - 21:43
Повернися! Меган Маркл публічно зганьбилася (відео)
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty Images)

Меган Маркл відчитав принц Гаррі в присутності королівської сім'ї

Меган Маркл отримала догану від свого чоловіка принца Гаррі. Сімейні "розборки" сталися на офіційному заході на очах величезної кількості людей. У мережі з'явилося відео незручного моменту.

Члени королівської родини вийшли на балкон Букінгемського палацу, щоб спостерігати за парадом "Війська Кольору" минулої суботи. Меган Маркл вирішила повернутися до Гаррі, але тут же отримала зауваження - роздратований чоловік зажадав від неї розвернутися. Це сталося двічі.

Аналізуючи відзнятий матеріал, експерт із читання по губах дійшов висновку, що принц Гаррі сказав Меган: "Так, все вірно", коли вона подивилася на нього вперше, перш ніж додати: "Повернися... Дивись", передає Daily Mail.

Повернися! Меган Маркл публічно зганьбилася (відео)

Принц Гаррі відчитав Меган Маркл на балконі Букінгемського палацу 8 червня (фото: скріншот)

Обмін "люб'язностями" стався за кілька хвилин до початку виконання британського гімну.

Того ж дня, 8 червня, урочисто пройшов день народження Єлизавети II. Герцогиня Сассекська Меган Маркл і герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон стояли на балконі по різні сторони від королеви.

 

Фото: скріншот

"Зіркою" дня стала молодша дитина Кейт принц Луї, який махав натовпу на свій дебютний марш.

Зазначимо, що 37-річна Маркл вперше з'явилася на публіці після народження первістка Арчі Харрісона.

Відео: YouTube / ggvmar

Як повідомлялося раніше, Маркл і Міддлтон знову посварилися. Світський оглядач Роб Шутер вважає, що причина рішення Маркл покинути Велику Британію криється не тільки в бажанні показати сина своїм родичам.

Також ми писали про те, що принц Гаррі помирився з братом - принцом Вільямом, хоча чутки про ворожнечу між ними не вщухали з початку року.

Нагадаємо, що Меган Маркл з певних причин незадоволена королівської життям.

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