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"Верни корону": новую "Мисс Турцию", поддерживающую Украину, затравили из-за внешности (фото)

Идиль Бильген (фото: instagram.com/missturkey.official)
Автор: Иванна Пашкевич

24-летняя дочь турецкого посла одержала победу в главном национальном конкурсе красоты "Мисс Турция". Идиль Бильген была ошеломлена жестокой критикой, свалившейся на нее после триумфа.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram конкурса.

Наследница высокопоставленного дипломата из турецкого МИД одержала победу в конкурсе красоты "Мисс Турция", обойдя 20 финалисток, и теперь представит страну на "Мисс мира".

Выпускница медицинского факультета Университета Коч в Стамбуле, владеющая тремя языками, столкнулась с травлей в сети.

Идиль Бильген (фото: instagram.com/missturkey.official)

Завистники утверждают, что она победила только благодаря влиятельному положению ее отца и его связям.

Кроме того, хейтеры негативно комментировали ее внешность, заявив, что она выглядит как мужчина. Бильген даже сравнили с персонажем мужского пола, изображавшим женщину в комедийном фильме "Шабан" 1984 года.

Девушке пришлось отключить комментарии на своих страницах в соцсетях из-за волны критики. Даже турецкие знаменитости не остались в стороне от этой ситуации.

Идиль Бильген (фото: instagram.com/missturkey.official)

"Возможно, она вернет корону или будет что-то вроде общественного голосования", - высказалась поп-певица Демет Акалин. "Это красота? У нее мужские черты лица", - добавила актриса и певица Бюлент Эрсой.

Позже обладательница титула нашла в себе силы собраться и эмоционально ответила на негативные комментарии интернет-троллей во время выступления на телевидении.

"В то время, когда наша страна переживает трагедии, как насилие в отношении женщин и детей, я объясняю негативные комментарии в мой адрес тем фактом, что людям больше нечем заняться. Это люди, которые выражают свое мнение, на самом деле ничего не зная о меня. Мне плевать на их выпады", - высказалась Идиль.

К слову, судя по соцсетям турчанки, она поддерживает Украину. В январе этого года Бильген посетила Киев, откуда делилась фотографиями.

Идиль Бильген (фото: instagram.com/missturkey.official)

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