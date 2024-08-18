Правила поведения на кладбище: 5 советов, как не разгневать мертвых

Существует ряд важных правил, которые нужно соблюдать на кладбище. Важно поддерживать уважение и покой у могил, чтобы сохранить надлежащий порядок и атмосферу.
РБК-Украина (проект Styler) собрало список из пяти правил поведения, которые необходимо соблюдать при посещении кладбища.
Нельзя убирать ничего из могилы или с территории кладбища. Убирая на могиле, следует использовать только собственные средства, такие как тряпки для вытирания памятника или метлу для сбора мусора. Не стоит поднимать с земли предметы, случайно попавшие на ваш путь. Считается, что они будут накапливать негативную энергию и принесут несчастье.
Если на кладбище упало что-то важное, и вам нужно поднять это (например, ключи), оставьте другой предмет на месте. Это может быть угощение или любой другой знак признательности. Таким образом вы поможете сохранить гармонию и избежите возможных негативных последствий.
Не следует рассказывать о своих проблемах или жаловаться на жизнь, поскольку это может создать впечатление, что жизнь вам не важна. Эзотерики считают, что жалость живых может огорчить души умерших, влияя на их покой.
Также важно избегать чрезмерной радости и шума на кладбище. Основное правило - умеренность в выражении эмоций. Это помогает сохранить атмосферу уважения и покоя, что важно для надлежащего отношения к местам захоронения.
На кладбище алкогольные напитки запрещены, и это не случайно. Хотя в прошлом было распространенной практикой устраивать застолье у могил и пить алкоголь, устраивая празднование памяти умерших, современные представления об этом изменились.
Существует мнение, что такое поведение может быть неприятным для душ умерших. Полагают, что гнев усопших из-за подобного поведения может привести к проблемам со здоровьем у живых.
Посещать кладбище лучше утром или до обеда. Утреннее время считается самым лучшим, поскольку в этот период суток энергетическое состояние человека самое сильное.
Согласно народным представлениям, пребывание на кладбище после обеда или вечером может отрицательно повлиять на общее состояние и настроение. Это связано с тем, что со временем энергетический уровень человека снижается, а также с возможным ухудшением настроения из-за тьмы и усталости.
Украшение могилы растениями - это хороший способ отдать дань памяти и создать спокойную и уютную среду. Вы можете использовать:
Правильно подобранные растения помогут создать атмосферу покоя и уважения.
Раньше мы рассказывали как выбрать цветы на кладбище - правила и традиции.
Также читайте, почему умершим закрывают глаза и другие суеверия о смерти.
При написании материала были использованы источники: сайт "Ганок", Funeral Help Center.