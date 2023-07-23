С уважением и заботой: никогда не говорите эти фразы родителям и старшим людям

Мы все любим своих родителей, бабушек и дедушек. Мы желаем им всего только самого лучшего, стараемся о них заботиться и беречь их здоровье. Но порой в разговорах мы можем бросить фразу, от которой наши близкие чувствуют себя ненужными и бесполезными. Их таких слова сильно задевают, а мы чаще всего просто не замечаем, что сделали им больно.

"Мне не нужны твои деньги, я на них ничего не куплю"

Такие слова сильно бьют по самооценке родителей, которые хотят быть полезными детям даже на пенсии, с минимальными выплатами. Они хотят чувствовать, что могут помочь, проявить заботу. А ответ такой грубой фразой может их сильно обидеть.

Если вы точно знаете, что они не отдают вам свои последние деньги, то поблагодарите и примите эти деньги. Тратить их необязательно - во время следующего визита к родным потратьте их на гостинцы. Или же - заведите шкатулку и складывайте эти деньги туда, а потом отдайте родителям, когда сумма накопится внушительная.

"Не мешай, я сделаю все сам"

Конечно же, нашим родителям, бабушкам и дедушкам нужна наша помощь не только материальная, но и физическая. Но не спешите их списывать со счетов раньше времени. Они тоже хотят себя чувствовать нужными, полезными, полными сил.

Если есть какая-то небезопасная для них работа, то поищите какой-то другой способ, чтобы их оградить, не напоминая про их возраст и немощность.

"Ты эту историю рассказываешь в тысячный раз"

Да, и расскажет еще раз 100-150. Они бы и рады рассказывать что-то новое, но в их возрасте события не происходят так быстро и так много, эмоции совсем другие и переживают они их тоже совсем иначе.

Даже если вы слышали какой-то рассказа миллион раз, не мешайте людям пожилого возраста снова пережить свои эмоции или поделиться ими с вами. Для них это не просто история, это их жизнь, важный момент, которым они хотят поделиться со своими близкими.

"Какая тебе разница? Тебя скоро не станет"

Нам бы очень хотелось, чтобы наши родители жили вечно. Но увы, рано или поздно нам придется расстаться, смерть придет в любом случае и нам стоит быть к этому готовыми.

Но напоминать родителям, что им осталось жить совсем немного и они могут умереть в любую минуту - очень жестоко. Лучше провести с ними времени побольше, говорить о приятным вещах и наслаждаться возможностью обнять, поделиться приятным моментом.

"Почему ты все время сидишь дома, глянь на своих друзей"

В детстве родители нас часто сравнивали с одноклассниками и у нас это восторга не вызывало. А в пенсионном возрасте такое сравнение будет еще и сильно обижать ваших родителей.

Задумайтесь, что у большинства людей старшего возраста ситуация складывается так, что сидеть дома - не выбор, а необходимость. Например, лифт не работает, болят колени, депрессия.

Помните, что вы можете помочь найти своим родителям новые увлечения, наладить их взаимодействие с другими людьми, помочь им получить яркие эмоции. Старайтесь чаще их проведывать и быть в курсе их проблем.