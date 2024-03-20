RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В поезде Киев - Варшава подрались нардеп и иностранец: детали скандала

В поезде Киев - Варшава произошла потасовка (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

В поезде Киев - Варшава произошла драка между депутатом и иностранцем. Поэтому в Ровно даже пришлось останавливать поезд.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий пресс-секретаря полиции Марии Юстицкой изданию "Ровно Вечернее".

Что произошло в поезде Киев – Варшава

Установлено, что произошел конфликт между народным депутатом Украины и иностранцем из-за нарушения тишины в вагоне. В ходе инцидента иностранец отобрал у нардепа телефон, которым тот снимал видео.

Полицейские составили административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство) в отношении нарушителя.

Замечаний или заявлений от участников конфликта в полицию не поступало.

Народный избранник также заявил полицейским, что данная ситуация не связана с его политической деятельностью.

Кто подрался в поезде?

По информации журналиста и общественного активиста Константина Андриюка, которую он обнародовал в своем Telegram-канале, речь идет о народном депутате от "Слуги народа", члене Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета.

Скриншот публикации (t.me/AndriyuKK)

Однако официального подтверждения нет. Сам парламентарий, о котором говорится в публикации, не комментирует инцидент.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПоездУкрзализныця