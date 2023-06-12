Мощный стимулятор роста для орхидей за копейки: очень простой рецепт

Как приготовить стимулятор роста

Нам понадобится янтарная кислота и нашатырный спирт (аммиак).

Аммиак является источником азота, и он при соединении с кислотами образует аммонийные соли этих кислот. Соответственно при смешивании с янтарной кислотой мы получим аммонийную соль янтарной кислоты, она называется сукцинатом аммония.

Сукцинат аммония является эффективным стимулирующим средством улучшения обмена веществ у орхидей и других растений.

Это средство подходит для поливки и опрыскивания растений. Он очень хорошо стимулирует развитие рассады.

Рецепт:

Разводим на 2 литра воды 1 пакетик (2 г) янтарной кислоты, 5 мл 10% нашатырного спирта (аммиака).

Помните, что цветущие орхидеи (или с бутонами) подкармливать нельзя. Растение может сбросить бутоны и цветы.

Три базовых правила ухода за орхидеями

Много света

Орхидеи любят много света, особенно в период, когда выбрасывают цветоносы. Но от прямого солнца растения нужно притенять. Иначе на листьях образуются ожоги и их придется удалить.

Правильный полив

Цветы нужно увлажнять, когда корни становятся серого цвета. Пока они зеленые, делать этого не стоит. Поливайте орхидеи с замачиванием, погрузив в отстоявшуюся воду кашпо на одну треть. Через 2-3 часа извлеките из воды и верните цветок на место.

Своевременная подкормка

Делать подкормку нужно в период вегетации, когда растение начинает выпускать цветоносы. Но во время цветения (или когда есть бутоны) делать это нельзя, ведь орхидея просто сбросит цветы.