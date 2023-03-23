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Мощная магнитная буря накроет Землю в конце марта: названы опасные дни

Магнитная буря в конце марта (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Магнитная буря очень высокого уровня накроет Землю в конце марта. По данным радаров, геомагнитное напряжение достигнет опасного К-индекса 7 и затянется на двое суток. Такая магнитная буря может спровоцировать ухудшение самочувствия у многих людей на планете, а также повлиять на работу различных электроприборов.

Когда ожидается мощная магнитная буря и чем можно помочь своему организму в такие дни - читайте в материале ниже.

Самая мощная магнитная буря в марте

По данным Meteoagent, мощная магнитная буря К-индекса 7 накроет Землю в воскресенье, 26 марта. Она будет затяжной - в понедельник, 27 марта, ожидается К-индекс 6. Для сравнения - обычная магнитная буря достигает уровень К-индекса 4-5.

Далее - геомагнитная обстановка будет спокойной до конца месяца и никаких колебаний не прогнозируется.

Как может влиять магнитная буря

При сильных геомагнитных колебаниях и вспышках могут быть проблемы с самочувствием даже у здоровых людей. Чаще под влияние магнитной бури попадают пожилые люди, младенцы, люди с хроническими заболеваниями и люди с повышенной метеочувствительностью.

Основные симптомы:

  • Головная боль, головокружение, мигрень
  • Учащенное сердцебиение, скачки артериального давления
  • Тошнота, слабость, повышенная утомляемость
  • Нарушение сна - бессонница или сильная сонливость
  • Трудности с концентрацией, упадок сил
  • Раздражительность, агрессия, склонность к конфликтам
  • Повышенная тревожность, апатия, депрессивные состояния
  • Отсутствие аппетита, небольшие проблемы с ЖКТ
  • Обострение хронических заболеваний
  • Ломота в костях и суставах
  • Боль в местах прошлых переломов, в местах старых травм

При бурях выше К-индекса 6 могут быть перебои в работе мобильной связи, электроприборов.

Как можно помочь организму

В дни магнитных бурь стоит снизить физические и психоэмоциональные нагрузки. Обязательно нужно полноценно высыпаться (7-9 часов в сутки) и придерживаться нормального распорядка дня.

Утром взбодриться поможет зарядка, пробежка на улице, контрастный душ. Не стоит пить много кофе - замените его травяными чаями и пейте больше обычной воды.

Обязательно в такие дни нужно полноценно питаться и исключить из рациона жирную, острую, соленую и вредную пищу. Не стоит употреблять алкоголь.

Днем рекомендуется погулять на свежем воздухе.

Вечером желательно уделить время спокойному отдыху, а перед сном принять расслабляющую ванну с травами, посмотреть приятный фильм, почитать книгу.

Людям с хроническими заболеваниями нужно снизить свою активность, больше отдыхать, дышать свежим воздухом, пить достаточно воды и держать под руками необходимые препараты.

Кстати, ранее мы писали о том, что будет с организмом, если вы будете меньше есть твердый сыр.

А еще рассказывали о том, какая пища провоцирует головную боль.

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