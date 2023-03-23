Мощная магнитная буря накроет Землю в конце марта: названы опасные дни

Самая мощная магнитная буря в марте

По данным Meteoagent, мощная магнитная буря К-индекса 7 накроет Землю в воскресенье, 26 марта. Она будет затяжной - в понедельник, 27 марта, ожидается К-индекс 6. Для сравнения - обычная магнитная буря достигает уровень К-индекса 4-5.

Далее - геомагнитная обстановка будет спокойной до конца месяца и никаких колебаний не прогнозируется.

Как может влиять магнитная буря

При сильных геомагнитных колебаниях и вспышках могут быть проблемы с самочувствием даже у здоровых людей. Чаще под влияние магнитной бури попадают пожилые люди, младенцы, люди с хроническими заболеваниями и люди с повышенной метеочувствительностью.

Основные симптомы:

Головная боль, головокружение, мигрень

Учащенное сердцебиение, скачки артериального давления

Тошнота, слабость, повышенная утомляемость

Нарушение сна - бессонница или сильная сонливость

Трудности с концентрацией, упадок сил

Раздражительность, агрессия, склонность к конфликтам

Повышенная тревожность, апатия, депрессивные состояния

Отсутствие аппетита, небольшие проблемы с ЖКТ

Обострение хронических заболеваний

Ломота в костях и суставах

Боль в местах прошлых переломов, в местах старых травм

При бурях выше К-индекса 6 могут быть перебои в работе мобильной связи, электроприборов.

Как можно помочь организму

В дни магнитных бурь стоит снизить физические и психоэмоциональные нагрузки. Обязательно нужно полноценно высыпаться (7-9 часов в сутки) и придерживаться нормального распорядка дня.

Утром взбодриться поможет зарядка, пробежка на улице, контрастный душ. Не стоит пить много кофе - замените его травяными чаями и пейте больше обычной воды.

Обязательно в такие дни нужно полноценно питаться и исключить из рациона жирную, острую, соленую и вредную пищу. Не стоит употреблять алкоголь.

Днем рекомендуется погулять на свежем воздухе.

Вечером желательно уделить время спокойному отдыху, а перед сном принять расслабляющую ванну с травами, посмотреть приятный фильм, почитать книгу.

Людям с хроническими заболеваниями нужно снизить свою активность, больше отдыхать, дышать свежим воздухом, пить достаточно воды и держать под руками необходимые препараты.