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Нужно есть каждый день. Диетолог назвала фрукт, который укрепит иммунитет зимой

Фото: Некоторые фрукты нужно есть каждый день (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Грипп и вирусы становятся более активными зимой, поэтому укрепление иммунной системы имеет решающее значение для сохранения здоровья. Правильное питание и употребление в пищу определенных фруктов поможет вам в этом.

Какой фрукт нужно есть, чтобы быть здоровыми зимой, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Express.

Почему нужно есть зимой хурму 

Хурма - это очень полезный фрукт, который богат витаминами. Эти оранжевые плоды богаты витаминами С, Е и калием, их калорийность составляет 118 калорий на порцию.

Диетолог и основатель клиники Healthy Mays Мейс Аль-Али сказала, что хурма снижает уровень холестерина и ее нужно есть ежедневно.

Хурма внешне очень похожа на помидор, однако ее оранжевая, похожая на манго внутренняя мякоть нежная и обладает иммуностимулирующими свойствами.

Она содержит всего 0,3 г жира на порцию и 6 граммов клетчатки, которая помогает уменьшить воспаление и способствует здоровому пищеварению.

Танины в хурме могут уменьшить воспаление, действуя против бактерий и уменьшая инфекции. Несмотря на их сладость, исследования показывают, что они могут помочь в борьбе с диабетом, предотвращая внезапные скачки уровня сахара в крови.

Хурму можно есть свежей, сушеной или приготовленной, ее часто используют в желе, напитках, пирогах, карри и пудингах.

"Хурма по вкусу не похожа ни на один другой фрукт: она одновременно насыщенная, пикантная и сладкая", - сказала диетолог.

 

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