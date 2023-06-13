Не нужно вырывать из кожи. Врач назвал гораздо более безопасный способ достать клеща

Почему не стоит выдергивать клеща из кожи

Когда клещ попадает на человека, он глубоко впивается в кожу, чтобы добраться до крови. Соответственно, если просто потянуть его за тельце, в коже все равно могут остаться его частицы.

В результате это может привести к заражению определенными инфекциями или оперативному вмешательству, что также не очень приятно.

Можно ли использовать подсолнечное масло

Этот метод избавления от клеща является старым и неэффективным. Его суть состоит в том, что смазанный маслом клещ сам отпадет из кожи.

Однако вполне вероятно, что произойдет наоборот. Клещ дышит задней частью своего тельца, потому от капли масла он может задохнуться, но все равно остаться в теле.

К тому же, понимая, что задыхается, насекомое испугается и выпустит в организм хозяина все вредные вещества, которые есть в его пищеварительной системе, и возбудителей инфекционных заболеваний. Тогда укус принесет гораздо больше забот, чем мог бы.

Как правильно доставать клеща из кожи

Врач рекомендует взять обычную медицинскую вату и смочить ее любой мазью. Далее вам нужно просто вытереть клеща круговыми руками с сильным нажатием на то место, где он сидит.

Таким образом клещ выйдет из кожи, и ни одна его частица не останется внутри. Заметьте, что мазь нужна не для того, чтобы насекомое само отпало. Ее следует использовать, чтобы не оторвать клеща от кожи.

Что делать с клещом после удаления

После удаления тело клеща необходимо сохранить для исследования зараженность клещевыми инфекциями. Такие анализы можно сделать в специальных лабораториях.

Чтобы доставить клеща в предназначенное место в сохранности, его необходимо поместить в баночку на влажную ватку или кусочек ткани. Но анализ имеет смысл, если клещ жив.