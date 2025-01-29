"Нужны перемены". Роговцева прокомментировала секс-скандал в университете Карпенко-Карого

Актриса Ада Роговцева озвучила позицию относительно секс-скандала в университете имени Карпенко-Карого . На днях стало известно, что преподавателя этого учебного заведения обвинили в сексуальных домогательствах, и теперь звезда кино высказала свое мнение по поводу этой ситуации.

Что сказала Роговцева

Знаменитость выразила поддержку студентам университета и отметила, что учебному заведению уже давно нужны перемены.

"Киевскому национальному университету театра, кино и телевидения уже очень-очень давно нужны перемены. Слушала детей. Во всем правы. Учебное заведение - для обучения, а не для поддержки заведения и его работников. Театр, кино, телевидение - прикладные синтетические искусства и приобщать к ним на практике, обучая азам ремесла, могут исключительно высокопрофессиональные люди, мастера своего дела. Если это не стопроцентно так, зачем же тогда существует заведение?" - отметила в публикации Ада.

Роговцева добавила, что время, которое студенты тратят на освоение новых навыков, является бесценным, а потому стоит поддерживать их старания и быть к ним максимально лояльными.

"На что тратят дети, которые пришли получить сложную прикладную профессию, 4-5 лет жизни? Бесценных лет, когда стоит каждый час суток для набора, для попыток, для ошибок, для понимания себя и мира! Я молюсь за прекрасных детей, которые стремятся учиться и гордиться своей театральной школой! Поддерживаю во всем!" - написала также она.

Кроме того, Роговцева спроводила пост архивным черно-белым кадром.

"Фото - мастерская Л.А.Олейника, примерно 1981-й год", - написала Роговцева. Фото: instagram.com/ada_rogovtseva)

Что известно о секс-скандале в Карпенко-Карого

На днях, 21 января, в сети появился ролик, где неназванная девушка обвинила режиссера, директора и художественного руководителя Молодого театра Андрея Билоуса в сексуальных домогательствах. Он также является преподавателем в университете Карпенко-Карого.

Первыми на это видео обратили внимание актер Валерий Филипенко и балетмейстер Молодого театра Лидия Соклакова. После их слов в университете, где преподает Билоус, призвали проверять достоверность материалов, которые публикуются анонимными источниками, чтобы избежать ложной информации.

Через несколько дней, 24 января, девушка перестала скрывать свое лицо и дала интервью. Она представилась Софией Сапожник и прямо озвучила обвинения относительно домогательств со стороны Билоуса.

27 января стало известно, что мужчину отстранили от преподавания - вплоть до момента окончания расследования этого дела правоохранительными органами.

Андрея Билоуса обвиняют в сексуальных домогательствах (фото: Википедия)

Как комментирует скандал университет

Сначала администрация заявила, что доверяет только официальным источникам и доказанным фактам. Впоследствии университет обратился в полицию с целью проверки информации и предоставления ей соответствующей правовой оценки.

Помощница ректора по административно-правовым вопросам Ольга Сухова рассказала, что 27 января университет получил официальное обращение от одной из пострадавших студенток. В связи с этим администрация опросила Билоуса и передала соответствующую информацию правоохранителям.

Некоторые преподаватели заявили о своей поддержке Билоусу.

К слову, это уже не первый секс-скандал в этом университете. В 2021 году народный артист Владимир Талашко уволился на фоне обвинений студенток и абитуриенток в домогательствах, а также в обвинении в изнасиловании 17-летней дочери его друзей - Марии Матрос.

Владимир Талашко (фото: Кинориум)