Нужно немедленное лечение: врачи назвали инфекцию, которую важно вовремя распознать

Как возникает

Инфекция почек может возникнуть в трубке, выводящей мочу из организма (уретра) или в мочевом пузыре. Она может попасть в одну или обе почки. Инфекция почек также называется пиелонефритом.

Врачи говорят, что такое состояние нуждается в немедленном лечении. Если не лечить должным образом, инфекция может привести к длительному повреждению почек. Или бактерии могут распространиться в кровь и вызвать опасную инфекцию.

Основные симптомы

Симптомы инфекции почек могут включать:

лихорадка

озноб

жжение или боль во время мочеиспускания

сильные, длительные позывы к мочеиспусканию

боль в спине, боку или в паху

тошнота и рвота

гной или кровь в моче

моча с неприятным запахом или мутная

боль в животе

Тяжелая инфекция почек может привести к опасным осложнениям. Они могут включать в себя заражение крови, повреждение тканей организма или смерть.

Необходимо немедленно обратиться к врачу, если у вас есть симптомы инфекции почек и кровяная моча или тошнота и рвота.

В практике диагностируется повторная инфекция, если симптомы возникли после 2 недель от окончания лечения, даже если этиологическим фактором является тот же микроорганизм.

Как предотвратить

Врачи отметили, что лучший способ избежать заболевания - это профилактика.

В частности, вот что нужно делать: