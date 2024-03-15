Нужно немедленное лечение: врачи назвали инфекцию, которую важно вовремя распознать

Инфекция почек является разновидностью инфекции мочевыводящих путей. Эта инфекция опасна для жизни, поэтому ее важно своевременно диагностировать и лечить во избежание последствий.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу медицинского сообщества Zdorovishi razom.
Инфекция почек может возникнуть в трубке, выводящей мочу из организма (уретра) или в мочевом пузыре. Она может попасть в одну или обе почки. Инфекция почек также называется пиелонефритом.
Врачи говорят, что такое состояние нуждается в немедленном лечении. Если не лечить должным образом, инфекция может привести к длительному повреждению почек. Или бактерии могут распространиться в кровь и вызвать опасную инфекцию.
Симптомы инфекции почек могут включать:
Тяжелая инфекция почек может привести к опасным осложнениям. Они могут включать в себя заражение крови, повреждение тканей организма или смерть.
Необходимо немедленно обратиться к врачу, если у вас есть симптомы инфекции почек и кровяная моча или тошнота и рвота.
В практике диагностируется повторная инфекция, если симптомы возникли после 2 недель от окончания лечения, даже если этиологическим фактором является тот же микроорганизм.
Врачи отметили, что лучший способ избежать заболевания - это профилактика.
В частности, вот что нужно делать:
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