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Нужно немедленное лечение: врачи назвали инфекцию, которую важно вовремя распознать

Пятница 15 марта 2024 09:45
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Нужно немедленное лечение: врачи назвали инфекцию, которую важно вовремя распознать Какую инфекцию нужно немедленно лечить (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Инфекция почек является разновидностью инфекции мочевыводящих путей. Эта инфекция опасна для жизни, поэтому ее важно своевременно диагностировать и лечить во избежание последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу медицинского сообщества Zdorovishi razom.

Как возникает

Инфекция почек может возникнуть в трубке, выводящей мочу из организма (уретра) или в мочевом пузыре. Она может попасть в одну или обе почки. Инфекция почек также называется пиелонефритом.

Врачи говорят, что такое состояние нуждается в немедленном лечении. Если не лечить должным образом, инфекция может привести к длительному повреждению почек. Или бактерии могут распространиться в кровь и вызвать опасную инфекцию.

Основные симптомы

Симптомы инфекции почек могут включать:

  • лихорадка
  • озноб
  • жжение или боль во время мочеиспускания
  • сильные, длительные позывы к мочеиспусканию
  • боль в спине, боку или в паху
  • тошнота и рвота
  • гной или кровь в моче
  • моча с неприятным запахом или мутная
  • боль в животе

Тяжелая инфекция почек может привести к опасным осложнениям. Они могут включать в себя заражение крови, повреждение тканей организма или смерть.

Необходимо немедленно обратиться к врачу, если у вас есть симптомы инфекции почек и кровяная моча или тошнота и рвота.

В практике диагностируется повторная инфекция, если симптомы возникли после 2 недель от окончания лечения, даже если этиологическим фактором является тот же микроорганизм.

Как предотвратить

Врачи отметили, что лучший способ избежать заболевания - это профилактика.

В частности, вот что нужно делать:

  • пейте жидкость, особенно воду. Жидкость может помочь удалить бактерии из организма во время мочеиспускания.
  • не задерживайте мочеиспускание, когда вы чувствуете позывы.
  • опорожните мочевой пузырь после полового акта. Быстрее мочеиспускания после секса помогает очистить уретру от бактерий. Это снижает риск инфицирования
  • гигиена - вытирайте спереди назад после мочеиспускания и дефекации. Это помогает предотвратить распространение бактерий в уретру.
  • избегайте использования продуктов в области половых органов. Распыление дезодорантов в области половых органов или спринцевание могут вызвать раздражение

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