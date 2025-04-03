Попал на "Х-Фактор" благодаря Данилко. Волканов рассекретил, как его "вытащили из мусорки" (видео)

Как Дмитрий Волканов попал на "Х-Фактор"

По словам певца, участники, которые получили четыре "да" от судей, потом могут не попасть на шоу. Жюри отдельно просматривает каждого кандидата, часть выбывает. И Волканов мог не появиться в конкурсе, ведь его просто отвергли.

Впрочем, все изменил Данилко. Когда он просматривал список участников, то заинтересовался, почему нет Волканова.

"Он начинает выбирать и говорит: "Я смотрю фотографии, а оставили только тех людей, у которых то плаксивая история, тот сам воспитывает дочь, та ногу сломала или еще что-то". И он вернулся и говорит: "Лена, а за кого будут голосовать девушки, вы же хотите делать шоу, вот кто это будет смотреть?" - рассказал Дмитрий.

Дмитрий Волканов (скриншот)

И тогда Данилко вспомнил именно о нем. Волканов на тот момент был несовершеннолетним, но запомнился на прослушиваниях.

Впрочем, Данилко начали отговаривать. Дмитрия не хотели звать на "Х-Фактор" из-за его возраста, ведь требовалось брать разрешение у родителей и так далее. Но певца не удалось переубедить.

Автор культовой Сердючки продолжал спрашивать, где же сейчас Волканов. И тогда ему просто указали на мусорку - именно там было фото юного артиста.

"Данилко вытаскивает из мусорника эту фотографию, кладет ее на стол... И вот просто от понимания того, что человек, которого в прямом смысле этого слова вытаскивают из помойки, и он доходит до суперфинала - ты понимаешь. Это такой крутой месседж в плане того, что в меня на тот момент не верил по сути никто, а руководители проекта просто выбросили мою фотографию, я был не нужен", - рассказал Волканов.

Волканов и Демин (скриншот)

"И почему я настолько благодарен Данилко именно за этот поступок, потому что он поверил. Он просто увидел, что это может быть интересно. Это не просто плаксивая история очередная, под которую поплачут бабушки. А это перспективный парень который хочет, который поет. Почему вы не даете шанс... И так сработало", - добавил он.

Дмитрий рассказал, что после суперфинала он понял, насколько он счастлив. Но когда певец вернулся домой - "сказка закончилась". И тогда Данилко взял его в свою команду, с которой он выступал несколько лет.

"Талант-шоу не поддерживают финалистов, мы можем с тобой пересчитать на пальцах одной руки тех людей, которые стали там известными... И это тогда непонимание: все, сказка закончилась. Меня полгода фотографировали, брали интервью, наряжали в костюмы, и тут это закончилось. И почему, опять-таки, большая благодарность Андрею, что на тот момент я попал, после этого бурного этапа моей жизни, в коллектив, что я свою творческую деятельность продолжил, и это мне дало мотивацию", - признался Волканов.

По мнению артиста, если бы он тогда не попал в коллектив Данилко, то, возможно, сейчас и не давал бы интервью.

Также Дмитрий признался, сколько зарабатывал, когда работал с Андреем. За концерт ему платили 150 евро.