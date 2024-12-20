"Попала под вражескую атаку": дочь Ющенко показала жуткие видео из Киева

Виталина рассказала, что утром она была рядом с вокзалом, когда услышала взрывы. Дочь Ющенко отвозила детей и благодарит Бога, что на тот момент их не было рядом с ней.

"Утром отвозила детей на вокзал, только отъехала и попала под вражескую атаку. Слава Богу, детей со мной уже не было. Прозвучали взрывы один из них совсем рядом, машина подскочила, гул сирен от автомобилей, пепел, стекло, обломки зданий", - написала Виталина.

На видео, которые она разместила в посте, действительно можно увидеть пожары и разрушения. Падение обломков сильно ее испугало. Поэтому она отметила, что сейчас "приходит в себя".

Ракетный удар 20 декабря - что известно

Россия устроила очередную комбинированную ракетную атаку. Страна-агрессор хотела ударить по Киеву "Искандерами".

Воздушные силы уже сообщили, что оккупанты запустили 5 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23. Силы ПВО их сбили, но обломки упали в нескольких районах столицы.

"В результате боевой работы противовоздушной обороной сбиты все пять баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, которые российские преступники направили по Киеву. К сожалению, после подлой вражеской атаки есть последствия на земле. Обломки сбитых ракет нанесли ущерб и разрушения в пяти районах столицы, к сожалению, есть погибшие и раненые", - отметили в ПС.