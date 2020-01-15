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Потоп в Осеап Plaza: з'явилося відео з висоти з місця жахливої НП

STYLERПодії    15.01.2020 - 20:53
Потоп в Осеап Plaza: з'явилося відео з висоти з місця жахливої НП
У Києві затопило Ocean Plaza (колаж РБК-Україна)

ТРЦ Ocean Plaza в Києві після потопу не працює через ліквідацію наслідків аварії

У Києві затопило ТРЦ Ocean Plaza гарячою водою в результаті прориву тепломережі на Либідській площі 13 січня, і в результаті НП постраждали 10 людей.

Другий день тривають роботи з ліквідації події, коли окріп бив по вулицях і залив найбільший торгово-розважальний центр столиці.

Під ранок аварійні бригади "Київтеплоенерго" завершили ремонтні роботи по усуненню пошкодження магістрального трубопроводу.

Після цього розпочалися роботи по відновленню асфальтового покриття. Втім, до відновлення автомобільного руху перекритою ділянкою ще далеко.

Ремонтники розрили місце пошкодження, демонтували зламаний трубопровід, виконали роботи по гідроізоляції та укрупненню вузлів трубопроводів, а також замінили всю ділянку пошкодженого трубопроводу довжиною 23 метри на проїжджій частині.

За фактом інциденту було порушено кримінальну справу.

Як з'ясувалося, прорив тепломагістралі біля Ocean Plaza стався тому, що вона відпрацювала нормативний термін експлуатації.

Ocean Plaza затопило окропом - як виглядає місце аварії (Фото: kiev.informator.ua)

У мережі показали відео, як виглядає місце події з висоти пташиного польоту. На кадрах відображається масштаб провалів у землі біля популярного ТРЦ. Про це передає "Інформатор".

Відео з місця НП біля Ocean Plaza після аварії

Крім того, робітники та спецтехніка також займаються ремонтом і нових ям, які з'явилися після НП внаслідок вимивання грунту.

Сам комплекс "Ocean Plaza" не працює, хоча двері розчинені навстіж (очевидно, для "просушки" приміщення).

Прибудову до будівлі ТРЦ - ресторан "Рукола" - демонтували.

Відео з місця НП під ТРЦ Ocean Plaza, який затопило окропом

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