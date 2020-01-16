Потоп в Ocean Plaza: дочка постраждалої в ПП шокувала визнанням

У Києві затопило ТРЦ Ocean Plaza окропом, в результаті прориву тепломережі на вулиці Антоновича 13 січня, і в результаті НП постраждали 10 осіб. Зараз невідомо,чи будуть виплачуватися компенсації постраждалим, у яких діагностували опіки, і, будуть відшкодовуватися збитки власникам торгових точок.

Дівчина Маргарита - дочка жінки, яка найбільше постраждала від ПП, у неї лікарі опіки діагностували опіки другого і третього ступеня. Городянка була в маршрутці, яка провалилася в окріп.

"Вони їхали по воді, якій спочатку було трохи. Потім все більше і більше. Ще через мить пролунав тріск. Маршрутка зупинилася, і водій відкрив двері, сказав: "Виходьте, асфальт провалюється", - цитує Маргариту видання "КП в Україні".

Водій зберігав мовчання і не попередив пасажирів про небезпеку, він думав, що без проблем проїде окріп.

"У мами опіки другого і третього ступеня. Вона зараз повністю лежача, у неї ноги не згинаються. Потрібен постійний догляд. Я на ніч в лікарні залишалася, вона ж встати не може, нічого. Я не знаю, як звати дівчину, яка їй допомогла. Але дуже вдячна. Не побоялася допомогти, справжній герой!" - розповіла дочка жінки.

За словами Маргарити, за лікування мами вони платять самі, ніхто з київської мерії не пропонував свою допомогу. Мамі дівчини лікарі прогнозують реабілітиацію протягом двох тижнів.