Зі стелі тече вода: у мережі з'явилося відео потопу в українському супермаркеті

У Кривому Розі в одному з супермаркетів "Сільпо" стався потоп. Зі стелі магазину вода просто текла на покупців і працівників супермаркету. Відео інциденту опублікував очевидець Віталій Муха на своїй сторінці в Facebook.

На відео видно, що вода пробивалася через стелю, лампи та системи вентиляції. При цьому сильний дощ, який пройшов в місті 2 липня, залив комп'ютери і каси, які стояли у залі супермаркету.

Потоп у Кривому Розі - супермаркет "Сільпо" затопило (відео: facebook.com/vitalya.mukha)

Користувачі мережі також прокоментували дане відео:

Напевно треба знеструмити, а то когось підсмажить!

Всі ржали і знімали на камери, співробітники "Сільпо" нічого не робили;

Ця будівля не належить "Сільпо". Вони його орендують. Робити повинні власники. А з особистого досвіду - вони му**ки;



Скріншот з Facebook

Смішно...ну бл@ть дуже смішно, в місті лихо, люди будуть гинути...будуть знімати і іржати;

Душ;

Це на 96 кварталі, Кривий Ріг. Так, ураганчик на славу був. Дерева повиривало, пообривало дроти, майже всі райони без світла, хтось і без води! Навіть інтернет у багатьох пропав. Вулиці затопило місцями до попи. Дахи пошкоджені у багатьох. Вітер був такий, що жах;

Жах якийсь...і нічого не роблять...

Скріншот з Facebook

Я б побігла рятувати товар і комп'ютери. Стоять, знімають на камеру, ганьба таким працівникам! Можна було, щось врятувати, так і покупці могли б допомогти;

Себе треба рятувати, а не товар. У будь-який момент могла закоротити електрика і вдарити струмом.

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що через ураган в Кривому Розі затримались близько десяти поїздів.

Раніше повідомлялося, що ураган в Дніпрі накоїв багато лиха. У мережі показали наслідки бурі.