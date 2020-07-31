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Українець, який втратив кінцівки, встановив рекорд: готувався багато місяців

 

16-річний українець з інвалідністю встановив приголомшливий рекорд

16-річний українець Микола Ніжніковський кілька років тому втратив на Донбасі руку і дві ноги, але не зневірився. Хлопець у Києві встановив приголомшливий рекорд і переплив Дніпро. Він встановив рекорд України серед людей з інвалідністю.

У 2015 він був на межі життя і смерті, а зараз щасливий, мріє подолати дистанцію в кілометр і взяти участь у наступній паралімпіаді. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

В 2015 році з Миколою сталася трагедія. Під Маріуполем він грав з братом і знайшов снаряд, який вибухнув. Його молодший брат загинув. Микола під час детонації втратив руку і обидві ноги.

"Спочатку не вистачає повітря, потім дихаєш, а потім добрався до бордюру і приїхали лікарі", - згадує Микола те, що сталося.

Микола справжній герой. Він пережив кому, потім кілька операцій в Канаді, а тепер між реабілітаціями встановлює нові рекорди.

До запливу хлопець готувався кілька місяців в басейні. Тренером у нього був багаторазовий чемпіон з плавання Олег Лісогор.

В Київ Микола приїхав саме з ним. Мама з сестрами залишилися в Запоріжжі. Слова підтримки і свою безмежну любов до сина мама каже по телефону. Жінка зізнається, що дуже горда за старшого сина, за те, що він за крок від мети.

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"Я дуже пишаюся тобою, ти в мене молодець", - каже мама хлопця.

16-річний хлопець з інвалідністю встановив рекорд

Як ми раніше писали, учениця середньої школи №304, каратистка Дар'я Острищенко встановила силовий рекорд "Планка на ліктях" для Національного реєстру рекордів України.

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